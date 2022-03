Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más exitosos del momento y su vida es de interés público. Desde que saltó a la fama con “Love Is in the Air”, serie en la que conoció a su expareja Hande Erçel, su nombre suena con fuerza dentro y fuera de Turquía. No solo es uno de los intérpretes más cotizados de la industria, también es uno de los galanes más deseados.

Aunque ahora es toda una celebridad de fama mundial, en el pasado su vida fue totalmente diferente. Cuando tenía solamente 12 años, el trabajo de su padre hizo que toda su familia se trasladara a Estados Unidos. Fue ahí donde Bürsin probó suerte en diferentes trabajos, de hecho, se convirtió en chófer de Margot Robbie durante una temporada.

En Estados Unidos vivió una larga temporada con su familia y hubo un momento en que la pasó mal. En una de sus últimas apariciones públicas, Kerem Bürsin confesó que sufrió de depresión y pensó en cambiarse el nombre. ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

El actor Kerem Bürsin: saltó a la fama tras protagonizar “Love is in the air” (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

¿POR QUÉ KEREM BÜRSIN CASI SE CAMBIA DE NOMBRE PARA DEDICARSE A LA ACTUACIÓN?

Kerem Bürsin se mudó a los 12 años a los Estados Unidos con su familia y tuvo que trabajar en diferentes cosas para cumplir sus sueños de ser actor, consiguiendo algunos papeles pequeños, pero nada comparada con la fama que ha conseguido en Turquía.

El protagonista de “Love Is in the Air” habló sobre la infancia que vivió en Estados Unidos para el libro Your Story, del periodista Ömür Sabuncuoğlu, cuyos ingresos serán donados a la educación de niñas en países en desarrollo.

Según cuenta Kerem Bürsin, en Estados Unidos sufrió depresión por un inesperado motivo: su nombre. La incapacidad de la gente por entender su nombre hizo que se sintiera excluido en varias ocasiones.

El actor explicó en el libro que siempre le preguntaban de dónde provenía su nombre y apellido, y que esto le hacía sentirse diferente a los demás. Tanto es así que cuando, finalmente, supo que su vocación era ser actor, se planteó la idea de cambiarse de nombre.

Durante la adolescencia de Bürsin, en 2001, ocurrieron los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York y, como reacción al ataque terrorista perpetrado por Al Qaeda, los árabes y musulmanes fueron discriminados y amenazados en Estados Unidos. El actor también sufrió por este motivo.

Por suerte para Kerem, esta mala época quedó atrás cuando su padre le explicó el origen de su nombre. Está inspirado en el poema ‘Ser como Kerem’, de Nazim Hikmet, y se dio cuenta que era único y entendió que podía venir muy bien para sus trabajos en el extranjero.

Y el tiempo le confirmó que tomó una buena decisión al mantener su nombre original, con el que es reconocido en todo el mundo. Kerem Bürsin es toda una estrella y no deja de sumar éxitos a su carrera que está en ascenso.