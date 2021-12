¿Qué récord batió “Love Is in the Air”? La telenovela turca “Sen Çal Kapımı” se convirtió en la historia favorita de la pantalla chica por sus momentos divertidos y emocionantes entre los protagonistas Hande Erçel y Kerem Bürsin. Los actores, además, llevaron su química de la ficción a la realidad, consolidándose como la pareja de celebridades más querida por los televidentes. Y una muestra de esto es la increíble marca que consiguió la serie en Twitter.

La comedia romántica tuvo un total de 52 episodios en su emisión original. En su género, lo habitual es que solo aparezca una primera entrega. Sin embargo, esta ficción consiguió extender más su historia hasta llegar a la temporada 2.

Y, sobre todo, “Love Is in the Air” consiguió tener más éxito fuera de Turquía. En España, por ejemplo, se posicionó como uno de los fenómenos de la pantalla chica entre 2020 y 2021.

MÁS INFORMACIÓN: Por qué Hande Erçel y Kerem Bürsin desairaron a los premios Altın Kelebek

Además, los episodios se extendieron de tal forma que la novela turca estuvo más tiempo al air. Esto, además, explica el logro que consiguió el drama fuera de las pantallas, llevándose un récord de la red social Twitter.

Kerem Bürsin y Hande Erçel en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Hande Erçel / Instagram)

¿CUÁL FUE EL RÉCORD DE “LOVE IS IN THE AIR” EN TWITTER?

La telenovela turca “Love Is in the Air” se convirtió en el programa más tuiteado de la historia, quitándole el primer lugar a “Juego de Tronos”. Esto sucedió durante el final de la serie de televisión el 8 de setiembre de 2021.

La comedia romántica, protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, alcanzó los 8 millones 472 mil 552 tuits durante la mencionada fecha, superando a los 7,8 millones de “Game of Thrones” con su episodio “La batalla de Winterfell” del 28 de abril de 2019.

De esta manera la producción televisiva se llevó el título de ser la más popular en Twitter. Además, el final de la emisión original de “Sen Çal Kapımı” fue tendencia en más de 28 países en dicha red sociales, incluyendo a España.

¿CÓMO SE ENAMORÓ KEREM BÜRSIN DE HANDE ERÇEL?

La discreción parece haber quedado en el pasado para la pareja, tanto en las redes sociales como en público. Por ejemplo, cuando concedió una entrevista a Haber Global en junio de 2021, Kerem Bürsin se deshizo en halagos hacia su compañera por su dedicación al trabajo y a su vida personal

El actor incluso dio declaraciones al medio Haber Global y contó un poco más sobre su relación. “No nos conocíamos antes de hacer la serie. Empezamos una amistad muy cercana al principio. Estábamos ahí para el otro en los malos momentos. Formamos un gran equipo”, confesó el actor y modelo. “Llegamos a un punto en el que dijimos ‘a lo mejor’… Somos muy afortunados, soy muy afortunado”, reconoció Bursim.

Pese a que la emoción lo embargaba, él tenía un gran problema para ejercer su carrera, pues no hablaba turco, aunque era de ese país. Su idioma principal era el inglés y apena podía mantener un diálogo básico en su lengua materna.

Pero eso no quedo ahí, ya que fue escogido para el protagónico de “Günesi Beklerken” (2013). Sí, sin poder hablar bien el turco, Kerem Bürsin tenía un gran reto, que no sólo era demostrar que era el mejor para el papel, sino aprender el idioma. Y así fue. Aunque sufrió y casi abandona todo, decidió tomar clases particulares y después de muchas horas de estudio, pudo conseguirlo. Él pudo lograrlo gracias al apoyo de sus compañeros del elenco, quienes se quedaban tras las grabaciones para ayudarlo con el acento.

Fue así que el histrión aprendió a dominar el turco como su lengua nativa y ahora es llamado para diversas producciones, mientras tanto lo seguimos viendo en “Love is in the air”.

Hande Erçel y Kerem Bürsin como novios tras rodar la boda de Eda y Serkan en la novela “Love Is in the Air”. (Foto: Hande Erçel/Instagram)

¿KEREM BÜRSIN QUIERE SER PAPÁ?

Kerem Bürsin ha declarado que desea ser padre y que sabe que es una responsabilidad muy importante. Esta no es la primera vez que habla sobre la paternidad ya que en otras ocasiones se ha abierto con el público sobre este tema.

Hace unos meses contaba a la revista ‘Alem’ que le hubiera gustado ser padre antes de los 30 y ahora acaba de confesar que la idea de la paternidad ronda por su cabeza.

“A veces pienso en la idea de tener un hijo, pero es una responsabilidad importante. Por ahora, esta responsabilidad es solo una idea en mi mente”, afirmó el actor turco, que mantiene una relación con Hande Erçel desde hace algo más de un año.

Además de hablar de su deseo de ser padre, Kerem Bürsin también le ha dedicado unas románticas palabras a su novia demostrando lo enamorado que está de ella.

¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS DE KEREM BÜRSIN PARA EL 2022?

Kerem Bürsin tiene cosas en marcha y podríamos conocer más detalles de sus próximos proyectos en los siguientes meses. El protagonista de “Love Is in the Air” goza de fama y éxito, incluso es reconocido en varios continentes por lo que tiene varias ofertas laborales.

En una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, un usuario quiso saber acerca del futuro del actor. “¿Cuándo volverá Kerem Bürsin con un proyecto, por favor?”, preguntaba, a lo que el medio Noluyo respondió: “Hasta donde yo sé, en 2022 (agosto-septiembre) a más tardar”. Cabe señalar que no se trata de una fuente oficial, así que cualquier cosa podría pasar.

Kerem Bürsin también tenía planeado irse a Estados Unidos junto a su Hande Erçel. Cabe señalar que él ya ha vivido en este país, pero no encontró allá la puerta correcta. Fue en Turquía, su ciudad natal, en donde despegó su fama. Sin embargo, ahora que es toda una celebridad podría probar suerte en el medio artístico americano.

El protagonista de de “Love Is in the Air” tiene una productora llamada Braveborn y, para el medio “ELLE” de Turquía, contó que sus planes con este emprendimiento son muchos. Tiene en vista la excelencia antes que el apuro.

Actualmente, la productora de Kerem Bürsin es responsable de una película sobre el último libro de un autor llamado Ahmet Ümit Aşk Köpekliktir. Llevan más de seis meses y está muy entusiasmado con ello.

¿QUIÉN ES HANDE ERÇEL?

Hande Erçel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandırma, Turquía. Actualmente, la actriz y modelo tiene 27 años. Erçel estudió en la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan, en Estambul, donde se licenció en la facultad de Bellas Artes, su otra gran pasión.

Comenzó su carrera en el mundo del modelaje hace varios años, en 2012, a pesar de la oposición de su padre, quien quería que estudie Medicina. Tras lucirse en las pasarelas, a Hande Erçel le llegaron varias ofertas de diversas agencias, hasta que decidió incursionar como reina de belleza y se convirtió en Miss Turquía 2012. Además, en diciembre de 2020 fue fue nombrada ‘La mujer más guapa del mundo’ en un ranking realizado por Top Beauty World.

El haber ganado el concurso de belleza más importante de su país, la ayudó a incursionar en el mundo de la actuación.

Las primeras series donde participó como personaje secundario fueron: “Tatar Ramazan” (2013), “Çalıkuşu”, “Çılgın Dersane Üniversitede” y “Hayat Ağacı”, todas de 2014. Tras cuatro breves participaciones, todas las series que le siguieron fueron protagonizadas por ella. Estas son: “Güneşin Kızları” (2015-2016), “Aşk Laftan Anlamaz” (2016-2017), “Siyah İnci” (2017-2018), “Halka” y “Azize” (2019), y la que vemos actualmente “Sen Çal Kapımı”.

Tras cuatro breves participaciones, todas las series que le siguieron fueron protagonizadas por ella. Estas son: “Güneşin Kızları” (2015-2016), “Aşk Laftan Anlamaz” (2016-2017), “Siyah İnci” (2017-2018), “Halka” y “Azize” (2019), y la que vemos actualmente “Sen Çal Kapımı”.

FOTOS DE HANDE ERÇEL EN INSTAGRAM