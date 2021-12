El 2021 fue un año en el que cupido flechó varios corazones en el mundo del entretenimiento turco, pues además de Kerem Bürsin y Hande Erçel, protagonistas de “Love is in the air” que llevaron su amor más allá de las pantallas, hubo varios actores que también comenzaron un romance.

Aunque no todos se fijaron en sus compañeros de trabajo, sí lo hicieron con otros personajes como cantantes, deportistas o DJs, con quienes tienen una linda historia de amor.

A continuación, te detallamos las relaciones que tienen o tuvieron durante los últimos doce meses los histriones otomanos, así que presta mucha atención.

KEREM BÜRSIN Y HANDE ERÇEL

Los actores de "Love is in the air" disfrutan su amor sin temor a nada ni nadie y menos al qué dirán (Foto: MF Yapım)

El romance de Kerem Bürsin y Hande Erçel fue uno de los más esperado por la audiencia, que al ver la química que tenían los actores esperaban con ansias que esta se volviera realidad. Y así fue.

Si bien, al principio no se pronunciaban sobre el romance, cuando concluyó la primera temporada oficializaron su noviazgo compartiendo fotos juntos en las Maldivas. Desde que anunciaron su relación, ellos no dudan en compartir momentos y frases tiernas hacia el otro.

Algunos medios turcos aseguran que la pareja estaría preparando todo para dar el siguiente paso: una boda, pero ellos al ser consultados mencionan que están disfrutando todo con calma.

EBRU SAHIN Y CEDI OSMAN

La actriz no duda en ocultar en sus redes sociales el amor que siente por su prometido (Foto: Ebru Sahin / Instagram)

Ebru Sahin, quien es reconocida por su protagónico en “Hercai” y ahora “Destan”, robó el corazón del basquetbolista macedonio Cedi Osman, con quien ya había iniciado un romance discreto en 2020.

Pero lo que realmente se robó la atención de los medios fue la pedida de mano de la actriz turca el 14 de septiembre de 2021 en el atractivo y especial escenario de Capadocia. Él se arrodilló y le pidió, de una forma muy tradicional, que se convierte en su esposa. Ella le dijo que sí.

Si bien, la relación comenzó con discreción, cuando se dio a conocer que ya eran pareja, tanto la protagonista de “Hercai” como el jugador de Cleveland Cavaliers de la NBA no han dudado en utilizar sus redes sociales para gritar al mundo el amor que existe entre ellos.

DEMET ÖZDEMIR Y OĞUZHAN KOÇ

La actriz confesó que el cantante le ha dado estabilidad (Foto: Demet Özdemir / Instagram)

Demet Özdemir, la protagonista de “Mi hogar mi destino”, es otra de las actrices turcas que encontró el amor a inicios de 2021 en el músico Oğuzhan Koç.

Si bien, en un principio aseguraba que solamente eran amigos, pues esa amistad se transformó en algo más y ahora son novios.

Tanto el cantante como quien fuera la histrión de Sanem de “Erkenci Kus” dieron a conocer su romance con fotos en sus redes sociales y ahora gritan lo que sienten a todo el mundo.

ZEYNEP ABDULLAH Y EL DJ ARTZ

Con esta imagen, la actriz confirmó su romance con el DJ (Foto: Zeynep Abdullah / Instagram)

Zeynep Abdullah, quien dio vida a Inci en “Inocentes”, se convirtió en otra de las actrices que se enamoró este 2021. ¿El afortunado? El Dj Artz, con el que se tomó una foto y subió a sus redes sociales para confirmar su relación.

Si bien, subió los primeros días de noviembre la imagen junto a su pareja, medios turcos aseguran que llevan saliendo cinco meses.

En la imagen se ve a los dos muy cariñosos dándose un beso y abrazo, junto a ella una descripción que decía: “Por favor, reemplaza ese corazón que robaste”, de la canción SEn Oslan Bari de Aleyna Tilki.

AHMET TANSU TAŞANLAR Y OYA UNUSTASI

El día de la boda de los actores de "Hercai" (Foto: Ahmet Tansu Tasanlar / Instagram)

Si bien, los actores Ahmet Tansu Taşanlar y Oya Unustası se habían comprometido hace tiempo y terminaron, luego de ser llamados para integrar el elenco de “Hercai” la llama del amor nuevamente se encendió.

Fue así que en marzo de 2021 dieron a conocer que se habían dado otra oportunidad y terminaron de sellar su amor en el altar meses después, en septiembre.

La boda se celebró al aire libre y, según medios turcos, antes de dar el “sí, acepto”, los novios y sus invitados pasaron por la ceremonia tradicional de ‘Noche de henna’, durante el evento, la novia se despide de su familia de forma simbólica.

CAN YAMAN Y DILETTA LEOTTA

El actor se mostró muy enamorado de una joven italiana que le robó el corazón (Foto: Can Yaman / Instagram)

El protagonista de “Erkenci Kus”, Can Yaman, fue uno de los actores que sorprendió a todos cuando dio a conocer en febrero de 2021 que estaba enamorado de la periodista y modelo italiana Diletta Leotta.

Tanta era la ilusión de haber encontrado a la mujer de su vida que el actor turco le pidió matrimonio poco después de comenzar el romance. Para ello, sobrevoló Roma en una avioneta para lanzarle la propuesta. Aunque al inicio ella no aceptó por tener poco tiempo de relación, al final se comprometieron. Pese a que la joven llegó a conocer a la familia de su novio, al poco tiempo terminaron. Esto se dio tras unas vacaciones.

Ahora, el actor está saliendo con Maria Giovanna Adamo, una modelo napolitana de 25 años de edad conocida en el plató de “Viola como el mar”, la nueva ficción producida por Lux Vide cuyo rodaje tuvo lugar en Palermo.