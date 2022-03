Kerem Bürsin guarda a España en un lugar especial de su corazón, el país ibérico siempre le ha acogido muy bien, gracias a su papel protagónico en “Love Is in the Air”. Ahora, para alegría de sus fans, el actor turco está próximo a pisar suelo español para ser parte del Festival de Málaga.

No es la primera vez que Kerem Bürsin visita España. De hecho, en octubre de 2021 fue embajador de la Gran Canaria Swim Week by Moda Cálida, lo que le llevó a visitar Gran Canaria durante unos días. Además de haber quedado encantado con la comida y la gente, el actor declaró que no descartaba la ‘Madre Patria’ para sus planes de futuro.

¿CUÁN LLEGA KEREM BÜRSIN A ESPAÑA?

Kerem Bürsin arriba por segunda vez a España el viernes 18 de marzo, directamente a la ciudad de Málaga, para ser parte del Festival de cine que tiene lugar desde hace 25 años en la ciudad andaluza y será uno de los participantes en la inauguración, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Kerem Bürsin es el protagonista del éxito turco “Love Is in the Air”. El actor interpreta a Serkan Bolat, un hombre de negocios exitoso y con gran reputación (Foto: Kerem Bürsin/Instagram)

El actor turco desfilará por la alfombra roja junto a otros grandes nombres del panorama artístico nacional, y participará en la gala presentada por el actor Pepón Nieto, en la que actuarán artistas como Manolo García o Camela.

¿CÓMO SERÁ SU PARTICIPACIÓN?

Por el momento, no se ha dado detalles acerca de su participación en el festival. Sin embargo, tan solo con su presencia, Bürsin servirá para poner de relieve la industria turca fuera de sus fronteras y, al mismo tiempo, ayudará a que el certamen tenga mayor visibilidad.

KEREM BÜRSIN LLEGA A ESPEÑA EN MEDIO DE LA POLÉMICA

La llegada de Kerem Bürsin a Málaga se lleva a cabo luego de su ruptura con la que fue su pareja en “Love Is in the Air” y que ha sido su novia durante el último año, Hande Erçel. Si bien ninguno de los dos actores ha hablado sobre ello, la agencia de prensa del intérprete sí se pronunció a raíz de rumores que lo vinculan con la locutora de radio Elif Gökalp y negaron la relación.

Además, Hande Erçel eliminó a Kerem de su lista de seguidores de Instagram, así como todas sus fotos juntos, tanto las personales como las profesionales. En tanto, el actor no ha tomado esa decisión tan drástica, aunque sí borró las imágenes personales con Hande, y se ha volcado en recuperar su afición por el deporte, y ha decidido compartir ese estado de ánimo con sus seguidores, dando a entender que sigue su vida y que está feliz y tranquilo al haber recuperado sus rutinas.