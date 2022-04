Hande Erçel se ha convertido en una de las actrices turcas más populares gracias al éxito de “Love Is in the Air”, serie que protagonizó con su expareja Kerem Bürsin. Tras saltar a la fama, la intérprete de 28 años está sumando nuevos proyectos a su carrea y ahora está a punto de estrenar su primera película llamada “Mest-i Aşk”, donde trabaja junto a İbrahim Çelikkol.

“Mest-i Aşk”, también conocida como “Drunk on Love”, es un drama de época romántico que ya ha sido rodado y cuyo estreno está previsto para este mismo año en Turquía. La cinta está dirigida por el director iraní Hassan Fat’hi, quien también cumple la función de guionista.

Hande Erçel interpreta a Kimia-Khatoon, la hijastra de Rumi y amante de Shams, en “Mest-i Aşk”, producción que marca su debut en la gran pantalla, ya que hasta la fecha la actriz había estado vinculada a diversos títulos de la televisión turca, pero a ninguna película. Entonces, ¿Cuándo se estrena “Mest-i Aşk”? Aquí te lo contamos.

“Mest-i Aşk”, también conocida como “Drunk on Love”, es un drama de época romántico (Foto: Yapım Medya)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “MEST-I AŞK”?

El primer anuncio de “Mest-i Ask”, película que marca el debut en el cine de Hande Erçel, se hizo hace meses atrás cuando se dijo que la cinta se estrenaría en 2022, pero no se precisó fecha.

Según la información más reciente de la prensa turca, la fecha de estreno de la película “Mest-i Ask” ha sido más o menos determinada. La cinta se lanzará en septiembre u octubre de este año y se transmitirá en Turquía y en Irán.

El proyecto, que es una producción conjunta de ENG Yapım Medya y Semarya Film, traerá una perspectiva diferente a la vida de Mevlana. El director de la película, producida por Mehran Borumand, es Hassan Fathi.

EL PAPEL DE HANDE ERÇEL EN “MEST-I AŞK”

La actriz turca Hande Erçel interpreta a Kimia-Khatoon en “Mest-i Ask”, la hijastra de Rumi y amante de Shams. Este papel supone su debut en la gran pantalla, ya que hasta la fecha solo había trabajado en varios proyectos para la televisión turca.

El elenco de la película “Mest-i Ask” cuenta con reconocidos actores turcos e iranies. Esta nueva coproducción Irán-Turquía reúne a Hande Erçel, İbrahim Çelikkol, Boran Kuzum y Bensu Soral y está protagonizada por los actores iraníes Fiki Parsa Pirouzfar y Shahab Husseini.

La actriz turca Hande Erçel interpreta a Kimia-Khatoon en “Mest-i Ask” (Foto: Yapım Medya)

EL PAPEL DE İBRAHIM ÇELIKKOL EN “MEST-I AŞK”

En “Mevlana/Mest-i Aşk”, el actor İbrahim Çelikkol interpreta a İskender Bey, que es un comandante dedicado a su estado, nación y tradiciones. Él tratará de combatir a los enemigos que buscarán perjudicar a su pueblo. Asimismo, el comandante respetará y hará cumplir las leyes y tradiciones de su nación con la ayuda de importantes aliados.

Junto a él aparecerá Hande Erçel que interpreta a Kimia que es hijastra de Rumi y amante de Shams.

Cabe indicar que en la película también aparecerá un gran elenco de actores como Bensu Soral, Boran Kuzum, Burak Tozkoparan y Halit Ergenc.