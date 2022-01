İbrahim Çelikkol se ha convertido en uno de los actores más solicitados por las producciones turcas, pues, ahora se prepara para protagonizar una nueva película llamada “Mest-i Ask”, también conocida como “Drunk on Love” donde trabaja al lado de la reconocida actriz Hande Erçel. El artista ha conseguido importantes logros y en el 2021 fue elegido como el mejor actor.

Luego de pasar por telenovelas como “Tierra amarga” y “Mi hogar, mi destino”, İbrahim Çelikkol interpretará a un personaje totalmente distinto a los que ha realizado anteriormente. Se trata de İskender Bey en el filme turco “Mevlana/Mest-i Ask” que habla del amor en la dimensión más pura y universal.

İbrahim Çelikkol ha sido reconocido por su gran actuación en "Tierra amarga" (Foto: İbrahim Çelikkol / Ins tagram)

El actor İbrahim Celikkol debutó en la pantalla chica en 2008 e inició en producciones como “M.A.T.”, “Keskin Bıçak”, “Karadağlar”. Con el paso del tiempo participó de importantes producciones donde ganó mayor éxito y fama. Fue así como llegó a telenovelas como “Iffet”, “Merhamet”, “Kus Uçusu”, “Tierra amarga” y “Mi hogar, mi destino”.

Él compartirá roles protagónicos con Hande Erçel quien saltó a la fama internacional con la telenovela “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı”, en su idioma original). A pesar que ha realizado distintas producciones televisivas esta será la primera película de la actriz.

Se debe tener en cuenta que la película “Mest-i Aşk”, coproducida por Irán y Turquía, es un drama de época romántico que ya ha sido rodado y dentro de poco se estrenará en Turquía. El largometraje está dirigido por el director iraní Hassan Fat’hi, quien también es el guionista de la película.

İbrahim Çelikkol en la película “Mest-i Aşk”. (Foto: captura de pantalla)

¿QUIÉN ES ISKENDER BEY?

La película “Mest-i Ask” busca consagrarse como una de las producciones más vistas no solamente en Turquía, sino también en otros países.

En “Mevlana/Mest-i Aşk”, el actor İbrahim Çelikkol interpreta a İskender Bey, que es un comandante dedicado a su estado, nación y tradiciones. Él tratará de combatir a los enemigos que buscarán perjudicar a su pueblo. Asimismo, el comandante respetará y hará cumplir las leyes y tradiciones de su nación con la ayuda de importantes aliados.

İbrahim Çelikkol en la película “Mest-i Aşk”. (Foto: captura de pantalla)

Junto a él aparecerá Hande Erçel que interpreta a Kimia que es hijastra de Rumi y amante de Shams.

Cabe indicar que en la película también aparecerá un gran elenco de actores como Bensu Soral, Boran Kuzum, Burak Tozkoparan y Halit Ergenc.

¿DE QUÉ TRATA “MEST-I AŞK”, LA PRIMERA PELÍCULA DE HANDE ERÇEL?

La película “Mest-i Aşk” es un drama de época romántico que narra la historia del poeta Yalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī, también conocido como Rumi. Según la sinopsis oficial, la cinta se centra en la amistad de Rumi con Shams Tabrizi, el amor que le profesaba y la gran influencia que este último tuvo en su vida, su poesía y su amor por Dios.

“Mest-i Aşk” es una coproducción turco-iraní que reúne a reconocidos actores como Parsa Pirouzfar y Shahab Husseini, quienes comparten los papeles principales en la película, que traerá una perspectiva diferente a la vida de Mevlana.

Hande Erçel en la película “Mest-i Aşk”. (Foto: captura de pantalla)

También encontramos a otros destacados actores como Bensu Soral (Içerde: Nada es lo que parece), Boran Kuzum (Hakan, el protector), Burak Tozkoparan (Paramparça: Vidas cruzadas) y Halit Ergenc (Vatanim Sensin), que en conjunto completan el reparto.

Se trata de una producción conjunta de ENG Yapım Medya y Semarya Film. El rodaje de la película “Mest-i Ask” ya ha finalizado y actualmente está en fase de postproducción.

La actriz turca Hande Erçel interpreta a Kimia en “Mest-i Ask”, la hijastra de Rumi y amante de Shams. Este papel supone su debut en la gran pantalla, ya que hasta la fecha solo había trabajado en varios proyectos para la televisión turca.

TRAILER DE “MEST-I AŞK”