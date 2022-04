Luego de varios meses de ausencia el actor Kerem Bürsin regresa recargado con una nueva película de Disney Plus donde trabajará al lado de la actriz Pinar Deniz. Este filme será el retorno del galán turco a la pantalla grande luego de protagonizar “Eflatun”, una de sus últimas producciones cinematográficas.

Durante el 2020 Kerem Bürsin triunfó con la producción “Love Is in the Air” junto a la reconocida actriz Hande Erçel a quien conoció durante las grabaciones de la telenovela. Precisamente, ese fue el escenario donde nació el amor entre ambos artistas.

Hande Erçel y Kerem Bürsin eran una de las parejas más famosas en Turquía (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

“Love Is in the Air” también se convirtió en la telenovela que le permitió a Kerem Bürsin ser reconocido internacionalmente y su fama incrementó a niveles nunca antes imaginados. La famosa telenovela llegó a su fin en el 2021 en Turquía, pero continúa viéndose en algunos países.

Ahora el actor regresa con una nueva película la cual será producida por Disney Plus. Se debe tener en cuenta que desde que se hizo este anuncio, el filme ha generado grandes expectativas entre los miles de fans del galán turco.

KEREM BÜRSIN PROTAGONIZARÁ UNA PELÍCULA DE DISNEY PLUS

Poco se ha sabido del actor Kerem Bürsin durante estos meses, pero lo que sí se conoció es que pasó la Semana Santa en España visitando a su amigo Antonio Banderas. Por otro lado, grande ha sido la sorpresa para los fans del galán turco al enterarse que será el personaje principal de la nueva película de Disney Plus.

Kerem Bürsin es recordado por haber sido pareja de Hande Erçel (Foto: Kerem Bürsin /Instagram)

Según informó el portal televizyongazetesi, el actor llegó a un acuerdo con Disney Plus para este filme. También se tiene previsto que Disney Plus inicie muy pronto las grabaciones de esta producción.

Otro dato que se ha podido conocer es que participará junto a Pınar Deniz. A la actriz se le recuerda por ser parte de la serie “Ceylin” y “Judgement” en Kanal D.

Pınar Deniz ha participado en distintas series y telenovelas (Foto: Pınar Deniz/Instagram)

¿QUÉ SE SABE DE LA PELÍCULA DE DISNEY PLUS QUE PROTAGONIZARÁ KEREM BÜRSIN?

Si bien los fans de Kerem Bürsin han recibido con alegría esta noticia, por el momento se desconoce el nombre del filme que será producido por Disney Plus.

Tampoco se conoce la fecha exacta del estreno en Turquía y en diversas partes del mundo. Por el momento solamente queda esperar un poco más para tener más detalles de la película.

