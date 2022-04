Desde que Kerem Bürsin se separó de Hande Erçel, solo se ha hablado de la vida personal del actor turco. Y aunque tiene muchos proyectos en el futuro, ahora se encuentra disfrutando su tiempo libre. De hecho, hace unas semanas visitó España para el Festival de Cine de Málaga, donde conoció a uno de sus ídolos de la infancia, Antonio Banderas, y con quien, en tan poco tiempo, creó una amistad.

Esto se pudo comprobar fácilmente, pues, el actor que protagonizó la telenovela “Love Is in the Air”, volvió Málaga para disfrutar de la Semana Santa, esta vez junto a su nuevo amigo. Kerem Bürsin ha comenzado a estrechar los lazos con el país ibérico y la amistad que ha forjado con Antonio Banderas no hace más acrecentar los rumores sobre un posible proyecto en tierras españolas.

La amistad entre Banderas y Bürsin se ha hecho saber en redes sociales, pues ambos han compartidos instantáneas de los días que pasaron juntos en España. Pero, ¿cómo nació la amistad entre el actor turco y el español? A continuación, algunos detalles.

Kerem Bürsin pasó la Semana Santa con su amigo Antonio Banderas en Málaga (Foto: Antonio Banderas / Kerem Bürsin / Instagram)

LA AMISTAD DE KEREM BÜRSIN Y ANTONIO BANDERAS

En marzo pasado, Kerem Bürsin viajó a Málaga como invitado a la 25º edición del Festival de cine de la ciudad. Allí, el actor turco tuvo la oportunidad de asistir a la representación de “Company”, la obra que Antonio Banderas tiene en cartel. Tras la actuación, ambos se encontraron sobre las tablas y tuvieron un momento especial. Para el actor turco, sobre todo, fue inolvidable, pues ha manifestado ser fans del español desde que era un niño. Y así lo hizo saber.

“¡LA EMOCIÓN ES REAL! Conocer a uno de mis ídolos de cuando era niño y luego como actor es uno de esos regalos que la vida te presenta en los que simplemente miras al cielo, sonríes y dices ¡gracias! Antonio Banderas, poder verte actuar en vivo es algo que nunca olvidaré y apreciaré siempre y ¡gracias por ser tan generoso, inspirador y con un corazón tan amable! Hasta la próxima”, escribía el actor en su cuenta de Instagram.

Después de ese encuentro, Kerem Bürsin ha mostrado su interés en España y, de hecho, ha comentado que es muy probable que lo vean en el país, pues tiene muchas reuniones con Antonio Banderas. Evidentemente, además de ser amigos, es probable que estén hablando sobre futuros trabajos.

JUNTOS EN SEMANA SANTA

No pasó mucho desde el primer encuentro de los actores y se volvieron a encontrar, esta vez para celebrar la Semana Santa. Y, al juzgar por las imágenes, existe una buena sintonía entre ambos. Se supo incluso que el actor turco llegó a España por invitación expresa de Banderas, quien compartió con sus seguidores algunas postales de la festividad junto a su amigo.

“Un placer compartir contigo una tradición ancestral de mi tierra. Siempre serás muy bienvenido querido Kerem!”, escribió Antonio Banderas en su Instagram.

“El placer ha sido todo mío. Poder presenciar tradiciones ancestrales tan poderosas de tu hermosa ciudad natal, Málaga, fue otra cosa y compartir esto contigo fue un honor”, respondió el actor turco.