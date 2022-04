Desde que se hizo conocido con “Love Is in the Air”, Kerem Bürsin se ha convertido en uno de los actores turcos más aclamados a nivel internacional con una prominente carrera. El intérprete de 34 años está imparable y tiene varios proyectos laborales a la vista, uno de ellos podría comenzar a rodarse en España, país donde tiene miles de seguidores que lo apoyan.

Y es que la comedia romántica “Love Is in the Air” ha calado fuerte en muchos países, siendo España uno de los primeros de la lista. El público se enamoró de sus protagonistas, siendo Kerem Bürsin uno de los actores turcos más deseados y aclamados en el país ibérico donde siempre lo reciben con los brazos abiertos.

Las visitas del actor turco, exnovio de Hande Erçel, a España son cada vez más frecuentes. Solo hace unas semanas acudía a la 25ª edición del Festival de Cine de Málaga, donde conoció a Antonio Banderas; y ahora ha vuelto al país ibérico en un absoluto silencio despertando los rumores de que estaría grabando un nuevo proyecto. ¿De qué se trata? Aquí te lo contamos.

Las constantes visitas de Kerem Bürsin a España han despertado los rumores de que el actor turco estaría trabajando en una nueva producción (Foto: Kerem Bürsin/Instagram)

¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO QUE KEREM BÜRSIN QUIERE GRABAR EN ESPAÑA?

Las constantes visitas de Kerem Bürsin a España han despertado los rumores de que el actor turco estaría trabajando en una nueva producción que se grabaría en el país ibérico, ¿Qué tan cierto es esto?

Pues resulta que Kerem Bürsin, además de ser actor, también trabaja como productor en la propia empresa llamada Braveborn Films que ha creado junto a su socio y amigo Kemal Çömelek, también productor.

Esto quiere decir que el intérprete de “Love Is in the Air” además de protagonizar películas o series también las desarrolla, y esto sería el motivo que ha llevado a Bursin a España.

Según Sensacine, Kerem Bürsin ha adquirido los derechos de una novela cuya trama se desarrolla entre España y Turquía. Si bien no ha querido revelar el nombre de dicha obra, el actor turco adelantó algunos de detalles de la trama de sus páginas:

“En medio de trama principal hay una increíble historia de amor que me volvió loco, porque además es una historia real. No puedo decir más, pero espero que en el futuro se haga real y esta sea la colaboración defintiiva entre España y Turquía”, dijo el actor turco a Sensacine,

En el pasado mes de marzo, Kerem Bürsin estuvo presente en la celebración del Festival de Cine de Málága, donde conoció a Antonio Banderas y reconoció que está deseando poder grabar en España.

“Lo poco que he visto de España me encanta, sobre todo su gente. Creo que podría ser el lugar perfecto para poder crear algo aquí”, dijo a los medios españoles.

Por el momento, no está confirmado que el proyecto en mención se vaya a desarrollar en un futuro próximo, pero sin duda alguna, sería una gran ocasión para unir a España y Turquía.