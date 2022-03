La serie turca “Love Is in the Air”, protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel, quienes fueron pareja en la ficción y en la vida real, se convirtió en todo un éxito internacional. Desde que se estrenó el 8 de julio de 2020, la comedia romántica logró altos índices de audiencia y se consolidó como un fenómeno televisivo que conquistó con rapidez a otros países, pero ¿cuál fue la clave de su éxito? El actor que interpretó a Serkan Bolat tiene la respuesta.

Kerem Bürsin visitó España para estar presente en la 25ª edición del Festival de Cine de Málaga y vivir de cerca la oferta cinematográfica y seriéfila de la Industria española. Aunque ahora el actor turco está enfocado en nuevos proyectos, es inevitable que aún sea consultado por “Love Is in the Air”, proyecto que lo lanzó a la fama internacional.

Y, tal y como lo demuestra, Kerem Bürsin recuerda con gran cariño su experiencia en la serie turca que le trajo muchas alegrías en el ámbito profesional y personal. La ficción se ganó el corazón del público y les permitió a sus actores impulsar sus carreras a tal punto de alcanzar reconocimiento en diversas partes del mundo, como hoy le ocurre al actor turco de 34 años.

Kerem Bürsin ganó una mayor fama por su trabajo en "Love Is in the Air". (Foto: Kerem Bürsin/Instagram)

LO QUE MÁS EXTRAÑA KEREM BÜRSIN DE “LOVE IS IN THE AIR”

Kerem Bürsin estuvo presente en la 25ª edición del Festival de Cine de Málaga donde fue consultado por sus próximos proyectos, el boom de las series turcas en España y lo que significó para él su participación en “Love Is in the Air”.

Y es que el éxito de la comedia romántica, donde compartió roles protagónicos con su exnovia Hande Erçel, dejó huella en la pantalla chica a nivel internacional y le permitió a Kerem Bürsin lanzar su carrera al estrellato y consolidarse como uno de los galanes turcos más cotizados del momento.

Kerem Bürsin afirmó que lo que más extraña de “Love Is in the Air” es que el equipo de trabajo fue muy unido y que lo pasaban muy bien durante las grabaciones. Esto también fue la clave del éxito de la comedia turca que narró la historia de amor de Serkan y Heda.

“Creo que el gran éxito de la serie es que todos y cada uno de los integrantes del equipo estábamos muy unidos. Éramos una gran familia y nos lo pasábamos muy bien. Simplemente creíamos en lo que estábamos haciendo y lo disfrutamos”, dijo el actor turco a SensaCine.

Pese a la pandemia del coronavirus, que paralizó varias producciones televisivas, “Love Is in the Air” supo abrirse paso y consolidarse como todo un éxito internacional sin precedentes que cruzó las fronteras de Turquía y llegó a España y Latinoamérica.

“Este tipo de series son importantes para escapar de una realidad o tomar un respiro”, reflexionó Bursin sobre lo que hizo que esta ficción conectara tanto con el público.

Además, el actor turco habló sobre el auge que han alcanzado las producciones turcas en el mundo y la gran demanda que tienen en varios países.

“Creo que los productores en Turquía tampoco tienen esta respuesta. Sin embargo, es algo que se ha convertido en un hecho que están revolucionando el mundo”, señaló el intérprete, quien reconoce que sigue siendo una incógnita el estrepitoso éxito de las series turcas en el mundo.

“Han sido unos años muy difíciles con la pandemia y ha habido mucha negatividad. Simplemente encontrar una historia como Love is in the air que es positiva, sencilla y que trata sobre cómo el amor llena la vida de la gente, es más que suficiente”, agregó.

Además de estar enfocado en sus nuevos proyectos profesionales frente a las cámaras, Bursin demuestra que también trabaja detrás de ellas. El actor turco creado junto a Kemal Çömelek una productora audiovisual llamada Braveborn Films, con la que espera lograr muchos éxitos.