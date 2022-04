Kerem Bürsin, protagonista de “Love Is in the Air”, ha regresado a España ante la sorpresa de sus miles de seguidores. Solo hace unas semanas acudía a la 25ª edición del Festival de Cine de Málaga, donde cumplió su sueño de conocer a Antonio Banderas; ahora ha vuelto al país ibérico en un absoluto silencio que ha despertado muchas dudas y especulaciones.

Las visitas del actor turco, exnovio de Hande Erçel, a España son cada vez más frecuentes. Con una discreción más que sospechosa, Bürsin ha vuelto al país ibérico sin previo aviso y tratando de pasar desapercibido.

En esta ocasión, no ha publicado nada en su cuenta de Instagram a diferencia de otras visitas que ha hecho a España. Esto ha despertado las sospechas de que Kerem Bürsin podría traerse algo entre manos que aún no podría desvelar. ¿Lo veremos muy pronto rodando alguna serie o película en el país ibérico?

Kerem Bürsin es uno de los galanes turcos más aclamados del momento (Foto: Kerem Bürsin/ Instagram)

¿QUÉ ESTÁ HACIENDO KEREM BÜRSIN EN ESPAÑA?

La presencia de Kerem Bürsin en España fue revelada gracias a la publicación de Natalia Rodríguez. La cantante compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto al actor de “Love Is in the Air” en Madrid causando un auténtico revuelo entre sus fans.

Un encuentro casual entre la cantante de ‘OT 1′ y Kerem Bürsin en la capital madrileña que ha hecho saltar todas las alarmas entre la comunidad de fans del actor.

Natalia, quien se considera una fanática de las series turcas, no ha querido desaprovechar la oportunidad para fotografiarse junto a Bürsin y lo ha presumido en sus redes sociales.

La presencia de Kerem Bürsin en España fue revelada gracias a la publicación de la cantante Natalia Rodríguez (Foto: Natalia Rodríguez/ Instagram)

“Con lo que me gustan las series turcas, voy y me encuentro con el prota”, escribió junto a la imagen donde ambos aparecen sonriendo.

De esta manera, Kerem Bürsin suma una nueva visita a España donde ya ha estado en otras ocasiones. Solo hace unas semanas acudía como uno de los rostros más esperados en el festival de cine de Málaga y anteriormente también estuvo como invitado tras el éxito de “Love Is in the Air”.

Hasta el momento Bürsin no ha querido dar a conocer su presencia en España, mostrándose inactivo en redes sociales. Una aparente discreción que ha suscitado rumores en relación con la gestión de proyectos dentro de ese país.

Solo queda esperar algún anuncio por parte de Kerem Bürsin que confirme o desmienta los rumores de que está trabajando en algún proyecto en España. Lo cierto es que sus fans estarán más que felices de verlo nuevamente en las pantallas.

Y es que el actor es uno de los galanes turcos más cotizados y deseados a nivel internacional. Desde que saltó a la fama con “Love Is in the Air”, Kerem Bürsin se ha convertido en toda una celebridad que tiene miles de fans en varias partes del mundo.