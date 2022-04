¿Kerem Bürsin será Wolverine? El galán de la telenovela turca “Love Is in the Air” volvió a soltar una indirecta sobre sus deseos de convertirse en el personaje de Marvel, que fue interpretado por Hugh Jackman, sobre todo ante la expansión y popularidad el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). El actor, que terminó su relación con Hande Erçel, ahora está en busca de llegar a Hollywood.

El actor siempre ha llamado la atención por su trabajo en la pantalla, pero en los últimos meses lo hizo por su ruptura con su coprotagonista de la exitosa comedia romántica de Turquía.

La prensa de su país se ha enfocado en los rumores de su separación, tanto como los motivos y los intentos de reconciliación. Sin embargo, Kerem acaba de ganarse la atención del público por su nuevo guiño a interpretar a Logan.

MÁS INFORMACIÓN: El sueño que cumplió Kerem Bürsin cuando visitó España

Así como en su momento sus seguidores pidieron que sea el nuevo James Bond, ahora todos están convencidos de que el intérprete debería tener al menos un casting en una futura película de Wolverine, un transcendido que suena cada vez más fuerte en el MCU.

Kerem Bürsin durante la telenovela turca "Love Is in the Air". (Foto: MF Yapım)

¿KEREN BÜRSIN QUIERE SER WOLVERINE?

Sí, el actor turco ha mostrado sus deseos de dar vida al personaje de Wolverine, que interpretó Hugh Jackman en su momento, al rescatar una fotografía de 2019 en la que caracteriza al recordado superhéroe de Marvel. Las tomas fueron hechas por el fotógrafo otomano MAT.

“Tengo que hacer una confesión.... Soy el verdadero Wolverine pero shhhh, todavía no lo saben”, escribió el galán de “Love Is in the Air” en una historia de su cuenta oficial de Instagram, donde etiquetó a Marvel Studios.

En las instantáneas, se le ven con las clásicas cuchillas de Logan, saliendo de sus manos, y con una barba que simula al trabajo de Jackman en el cine. El actor, de esta manera, ha retomado sus intenciones de llegar a Hollywood para nuevos retos en su carrera artística.

¿DE QUÉ TRATA EL PROYECTO QUE KEREM BÜRSIN QUIERE GRABAR EN ESPAÑA?

Además, las constantes visitas de Kerem Bürsin a España han despertado los rumores de que el actor turco estaría trabajando en una nueva producción que se grabaría en el país ibérico, ¿Qué tan cierto es esto?

Pues resulta que Kerem Bürsin, además de ser actor, también trabaja como productor en la propia empresa llamada Braveborn Films que ha creado junto a su socio y amigo Kemal Çömelek, también productor.

Esto quiere decir que el intérprete de “Love Is in the Air” además de protagonizar películas o series también las desarrolla, y esto sería el motivo que ha llevado a Bursin a España.

Según Sensacine, Kerem Bürsin ha adquirido los derechos de una novela cuya trama se desarrolla entre España y Turquía. Si bien no ha querido revelar el nombre de dicha obra, el actor turco adelantó algunos de detalles de la trama de sus páginas:

Kerem en una fotografía para sus redes sociales. (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

¿QUÉ SE SABE DE “EFLATUN”, EL NUEVO FILME DE KEREM BÜRSIN?

Tras interpretar a Serkan de “Love Is in the Air”, el actor turco Kerem Bürsin ahora dará vida a Oflaz en la película independiente “Eflâtun”, junto a la actriz Irem Helvacioglu, de “Fugitiva”, quien da vida al personaje homónimo de la cinta.

De acuerdo a la sinopsis, la cinta se centra la historia de Oflaz y Eflâtun, una pareja que se encontrará cuando el primero no esté satisfecho con lo que ha hecho con su vida y busque un nuevo camino. Así, conocerá a la mujer que le cambiará la vida radicalmente. MÁS DETALLES AQUÍ