Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más populares del momento gracias al éxito de “Love Is in the Air”. El intérprete de 34 años, que da vida a Serkan Bolat en la ficción, se ha ganado el respeto y cariño del público gracias a su gran interpretación y carisma frente a las cámaras.

En “Love Is in the Air”, Kerem Bürsin interpreta a un joven millonario que gracias a su talento para los negocios gana una gran reputación y vive rodeado de lujos y confort. En la vida real, el actor también ha vivido cómodamente pero aprendió que existen otras realidades a las que no puede ser indiferente.

La madre del intérprete decidió llevarlo a Kosovo durante la guerra, para que conociera otras realidades muy diferentes a la suya. Kerem Bürsin no solo aprendió esto, también se acostumbró a cambiar de casa cada dos o tres años. ¿Por qué? Aquí te lo contamos.

“LOVE IS IN THE AIR”: POR QUÉ KEREM BÜRSIN DEBÍA CAMBIAR DE CASA CADA DOS O TRES AÑOS

Durante una entrevista con Roportaj Gazetesi en 2015, Kerem Bürsin contó detalles de su infancia y adolescencia. El actor turco reveló que en su familia siempre lo educaron con valores y que aprendió a ver otras realidades distintas a la suya.

La infancia de Kerem Bürsin no fue como la de cualquier otro niño normal. Cada 2 o 3 años tenían que mudarse a un nuevo país o ciudad, por lo que no conseguía establecer amistades a largo plazo como otros chicos de su edad.

Esto se debía a la profesión de su padre, que trabajaba como ingeniero para una importante petrolera, según SensaCine. Por lo que Kerem Bürsin y toda su familia tenían que cambiar de casa constantemente.

Es así que el actor vivió en numerosos países durante su infancia y adolescencia. Si bien nació en Turquía, su primer idioma es el inglés.

Lo cierto es que no importaba el lugar donde estuvieran, para Kerem Bürsin estar al lado de su familia siempre fue lo más importante. Así lo demuestra en sus entrevistas, en las que suele hablar de sus padres y hermana.

“Tenemos una relación muy cercana. Nos queremos mucho. Vivíamos en el extranjero y siempre nos mudábamos. Estábamos solos nosotros cuatro. Al crecer, nuestra relación se convirtió en amistad. Aprendí muchas de las cosas que sé de mi familia”, dijo el actor de “Love is in the air” en entrevista con Hikayede Kalmasın.

El padre de Kerem Bürsin se llama Pamir y es ingeniero en una importante petrolera. Su profesión fue la culpable de que él y su familia tuviesen que viajar por todo el mundo. Tanto Kerem como su hermana Melis crecieron conociendo diferentes culturas, cuando viajaban de país en país por el trabajo de su progenitor.

Si bien esta situación no les permitió establecer vínculos con otras personas por mucho tiempo, Kerem Bürsin y su hermana le agradecen a su padre haber tenido la oportunidad de abrir su mente a nuevas culturas y conocer realidades totalmente diferentes a la que conocían.