CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después de su reencuentro con Serkan Bolat (Kerem Bürsin) en el estreno de la segunda temporada de “Love Is in the Air” (“Sen Cal Kapimi” en su idioma original), Eda Yildiz (Hande Erçel) decidió ocultar la verdad sobre Kiraz, incluso dijo que era hija de Melo para no despertar sospechas.

Sin embargo, con el arquitecto cada vez más cerca, Eda tiene claro que no podrá mantener su mentira por mucho tiempo, así que resuelve que contará toda la verdad cuando Serkan aprenda a querer a Kiraz.

A pesar de que insiste en que no le gustan los niños, Serkan cuida y protege a la pequeña Kiraz, quien no deja de demostrar que se parece mucho a sus padres. Algo que Aydan (Neslihan Yeldan) y los trabajadores de Art Life también notan. Para despejar sus dudas deciden realizar una prueba de ADN a escondidas.

Cuando los análisis confirman que Kiraz es hija de Serkan, los involucrados en la “investigación” se pelean por contarle la verdad al arquitecto, pero al final, es Eda quien habla decide confesar su gran secreto.

EDA LE REVELA LA VERDAD A SERKAN

A lo largo del tercer capítulo de la segunda temporada de “Love Is in the Air” Serkan demuestra que puede ser un buen padre, ayuda a la niña con sus infladores para la piscina, le acomoda la silla a la hora de comer, y demás cosas que ponen a prueba su paciencia.

Eda nota esas actitudes y parece dispuesta a contar la verdad, pero también se da cuenta que el arquitecto sigue obsesionado con el trabajo, así que cambia de opinión y marcha con su hija. Serkan intenta alcanzarlas sin éxito.

Cuando regresan a casa Kiraz cuenta que dejó sus zapatos para que Serkan las encuentre y explica que lo que tanto molestó a Eda fue una confusión. La florista, conmovida por las palabras de su pequeña hija, sale en busca del arquitecto y le cuenta la verdad. ¿Cómo reaccionará Serkan Bolat en el próximo episodio de “Love Is in the Air”?