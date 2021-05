“Love is in the air” es una de las series turcas más exitosas a nivel internacional. La historia de amor entre Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin) ha conquistado a miles de seguidores en varios países, como España, donde es emitida por Telecinco y Divinity.

La primera temporada de “Love is in the air” llegó a su fin en su país de origen Turquía el pasado 17 de abril, mientras que la segunda parte ya tiene fecha de estreno y cuenta con un sorprendente tráiler que nos da algunas pistas de lo que veremos en los nuevos capítulos.

En España todavía se está emitiendo la primera temporada de la serie turca y se desconoce cuándo terminará. Sin embargo, los fanáticos ya quieren saber qué pasará en la segunda parte de la historia de amor entre la joven florista y el rico heredero.

La telenovela turca regresará tras un salto temporal y grandes cambios en las vidas de sus protagonistas. (Foto: Fox Turquía)

“LOVE IS IN THE AIR”: QUIÉN ES LA NIÑA QUE APARECE EN EL TRÁILER DE LA TEMPORADA 2

El final de la primera temporada de “Love is in the air”, emitido el pasado 17 de abril, revela que Eda y Serkan vuelven a estar juntos. La pareja ha dejado atrás los problemas a los que se habían tenido que enfrentar después de que él perdiera la memoria.

Los dos aparecen felices en una caravana, sin grandes lujos y disfrutando de una noche romántica. Sin embargo, las cosas se complican cuando ella descubre un informe médico que indica que su pareja tiene un tumor.

“Love is in the air” ha dejado bastantes dudas en el aire, por ejemplo, la continuidad de uno de sus protagonistas. Su final contribuyó a que se rumoreara que el actor Kerem Bürsin podría dejar la ficción para embarcarse en otros proyectos profesionales en el mercado estadounidense.

Sin embargo, la propia Hande Erçel zanjó los rumores al confirmar que su pareja (Kerem Bürsin) no se ha mudado a Estados Unidos y continúa viviendo en Turquía. Lo que asegura la continuidad del actor en la serie.

La ficción volverá a Fox en Turquía el próximo 9 de junio. (Foto: Fox Turquía)

La segunda temporada de “Love is in the air” se emitirá en Turquía a través de Fox el próximo 9 de junio y su primer adelanto apunta a que se producirá un gran salto temporal en la historia.

El tráiler de la temporada 2 muestra que Serkan (Kerem Bürsin) y Eda (Hande Erçel) están separados. Los dos viven un tenso reencuentro para recibir un premio en un evento en el que hay muchos medios y fotógrafos.

En cierto momento el protagonista se acerca a su expareja para preguntarle si no estaba viviendo en Italia. Ella responde: “¿No quieres saber nada de mí?”. Él replica: “¿Qué me estás escondiendo?”.

La gran sorpresa del avance llega cuando aparece una niña diciendo: “Mamá, ¿este hombre es mi papá?”. Luego, Eda se marcha corriendo con la pequeña en brazos. Mientras Serkan las observa y recoge un zapato brillante que han dejado atrás.

No queda claro si él es consciente de que podría tener una hija con su expareja. Pero el avance ha dejado la puerta abierta para suponer que la pequeña que aparece en el tráiler de la temporada 2 podría ser fruto del romance entre Eda y Serkan.