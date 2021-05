Todo aquel que ha visto las telenovelas turcas se habrá percatado que en dichas producciones nunca se tratan temas que para la sociedad de esa parte del mundo podrían ir en contra de sus principios y su moralidad, teniendo en cuenta que Turquía es uno de los países más conservadores actualmente. Lo que si se puede apreciar es una ostentosa vida de personas privilegiadas, que cuentan con casas de lujo y una vida cómoda, algo que sí ocurre solo en algunos casos por aquellas tierras.

Algunos ejemplos son “Love is in the air”, “Pájaro soñador” o “Habitación 309” donde temas o escenas referidos al sexo o alcohol, así como la presencia de personas de la comunidad LGBT y cualquier otra situación que sea vista como algo incorrecto es censurado.

Muchos se preguntarán ¿por qué ocurre esto?, simplemente porque el RTUK -el Consejo Supremo de Radio y Televisión- tiene el control de los medios de comunicación en su totalidad y busca proteger la moral de la juventud y hacer que las empresas extranjeras paguen impuestos.

CERO ALCOHOL

En momentos de celebración o en reuniones sociales el alcohol se vuelve un elemento importante para las personas, pero en las telenovelas turcas este no es el caso, pues, es uno de los puntos en los que se tiene mucho cuidado al momento de grabar las escenas.

Es así que ver a un personaje bebiendo un cóctel en una de estas producciones resulta impensable, pues, las autoridades no permiten que se muestre ninguna bebida de este tipo. Además, si hay escenas grabadas previamente estas deben ser mosaiqueadas. Esto ocurrió en la serie “Behzat C” donde al protagonista que era un agente de policía violento se le observó bebiendo pero dicha escena tuvo que ser mosaiqueada.

Al momento de realizar las grabaciones se tiene mucho cuidado en no ir en contra de las tradiciones turcas (Foto: Insragram/Sen Çal Kapımı)

SIN ESCENAS DE SEXO

Cuando en estas producciones existe un sentimiento muy grande entre dos personas no llega más allá de simples besos. Este es el caso de Eda y Serkan Bolat quienes en su relación solo existen muestras de cariño formales. El asunto es que hubo una escena donde ambos compartían momentos juntos dentro de jacuzzi y la sanción no se hizo esperar. Esto fue considerado por el RTUK como contenido demasiado sexual que va en contra de las tradiciones de las familias turcas, por ello, la producción tuvo que pagar una multa y luego no se volvieron a ver ese tipo de escenas.

NO APARECEN PERSONAS LGBT

En estas producciones tampoco se observa a personas que integran la comunidad LGBT, pese a algunos intentos de la industria de la ficción de ese país por visibilizar a personas gays, lesbianas, trans, entre otros, pero todo esfuerzo ha sido censurado por el gobierno turco. Un caso de estos se da cuando al momento de grabar “If Only”, en cuyo guión se especificaba que había un personaje homosexual todo el trabajo quedó paralizado. Posteriormente, luego de año la compañía trasladó el rodaje a España, donde se llevará a cabo bajo el título “Si lo hubiera sabido”.

Otro caso se dio en la serie de animación “Los 3 de abajo: Cuentos de Arcadia”, donde se incluyó un beso entre dos mujeres, lo cual provocó mucha polémica en Turquía.

NO SE VEN TATUAJES

Sabiendo que Kerem Bürsin y Hande Erçel tienen un tatuaje -cada uno- se les tuvo que tapar el mismo para poder continuar con las grabaciones de la serie, sin eso, el trabajo no avanzaba. En ese sentido, los productores consideran que mostrar un tatuaje puede ser perjudicial para la historia y llegar a modificar la personalidad de los personajes de un modo que no está previsto en el guión.

¿QUIENES CONFORMAN EL RTUK?

Esta institución tiene como integrantes a nueve personas que han sido escogidas por la Asamblea Nacional y tienen como función supervisar las emisiones para censurar o sancionar a las producciones que no cumplan con los criterios ideológicos y morales impuestos por el gobierno islamista de Erdogan.

En ese sentido, las series turcas carecen de historias donde se vean escenas de sexo, personajes homosexuales, las drogas, el alcohol o las imágenes excesivamente violentas, entre otras.