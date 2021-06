La segunda temporada de “Love Is in the Air” (“Sen Çal Kapımı” en su idioma original) inició con un salto en el tiempo de cinco años, donde vemos que Eda y Serkan están nuevamente separados. Sin embargo, sus corazones vuelven a latir con la misma intensidad de antes cuando se vuelven a ver. ¿Volverán a estar juntos?

Desde el pasado 9 de junio de 2021 se están emitiendo los nuevos capítulos de la segunda temporada de “Love Is in the Air” en Turquía. La nueva entrega está cargada de emociones tras revelarse que Serkan y Eda han tenido una hija llamada Kiraz, sin embargo, el más sorprendido es el empresario quien desconocía por completo la existencia de la pequeña hasta que la ve.

Eda y Serkan han estado separado durante cinco años, pero el amor entre ellos sigue intacto. Cuando se reencuentran, la pareja vuelve a sentir una atracción natural pero ahora tienen otras prioridades. Al verse nuevamente, solo se dan un abrazo y toman un café para ponerse al día. Pero, ¿qué pasará con ellos en el capítulo 3 de la segunda temporada?

La segunda temporada de “Love Is in the Air” inició con un salto en el tiempo de cinco años, donde Eda y Serkan están nuevamente separados. (Foto: MF Yapım)

“LOVE IS IN THE AIR” 2 CAPÍTULO 3: ¿QUÉ PASARÁ EN EL TERCER EPISODIO?

En el capítulo 2 de la segunda temporada de “Love Is in the Air” se reveló por qué Eda y Serkan se separaron. En un flashback, la serie cuenta que tras ser diagnosticado, Serkan se obsesionó con su trabajo, al punto que se alejó de su familia. De hecho, en un almuerzo con su madre, enloqueció cuando se mencionó la posibilidad de tener hijos y encendió las dudas de su novia.

Como el arquitecto no quería formar una familia ni le ofrecía un verdadero futuro juntos, Eda decidió terminar su relación e irse a Italia, donde descubrió que estaba embarazada y donde decidió criar sola a su hija.

Además, ella confesó que intentó contarle la verdad a Serkan, pero “para una persona que no me quiere verme ni tener hijos, ¿qué podía decirle? ¿Cómo? Entonces, no pude”.

Durante cinco años, Serkan no supo nada de Eda y mucho menos que tenía una hija con ella. El empresario recién está conociendo a la pequeña Kiraz, quien en cada capítulo toma más protagonismo en la historia.

El avance del capítulo 3 de la segunda temporada de “Love Is in the Air” nos muestra que Serkan hace todo lo posible para recuperar a Eda. (Foto: MF Yapım)

El avance del capítulo 3 de la segunda temporada de “Love Is in the Air” nos muestra que Serkan hace todo lo posible para recuperar a Eda. Aunque han estado separados por buen tiempo, ella no puede ocultar sus sentimientos por el empresario.

Serkan empieza a acercarse a la pequeña Kiraz, mientras Eda comienza a observar la relación entre padre e hija. Si ve que hay un vínculo entre ellos, Eda le explicará a Serkan que es el padre de Kiraz.

Sin embargo, Aydan y Engin descubren la verdad mucho antes. Entonces, ¿Quién le contará antes la verdad a Serkan? ¿Logrará Eda sincerarse con el empresario antes de que se entere por otras personas?

“LOVE IS IN THE AIR” 2: ¿CÓMO Y QUÉ HORA VER EL CAPITULO 3?

El tercer capítulo de la segunda temporada de ‘Love is in the Air’ se estrenará este miércoles 23 de junio de 2021 a las 8:00 pm. en Fox Turquía.

Mientras que en España todavía se está emitiendo la primera temporada de la serie, que llegará a su final próximamente. En dicho país ‘Love is in the Air’ se emite en Telecinco, Divinity y también está disponible en Mitele PLUS.