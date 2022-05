Kerem Bürsin saltó a la fama internacional, gracias a su protagónico en la telenovela turca “Love Is in the Air”, donde conoció y se enamoró de la actriz Hande Erçel. Su relación lo hizo más popular -fueron la pareja del momento-y ahora sus seguidores están pendiente de todo lo que hace el actor y publica para convertirlo en viral, como ocurrió con una tierna imagen de su niñez.

“Love Is in the Air”, Sen Çal Kapımı en su odioma original, le permitió a Kerem Bürsin ser reconocido más allá de Turquía. Su fama se incrementó a niveles nunca imaginados y le abrió miles de puertas, que antes se les había cerrado cuando buscaba hacerse un nombre en Estados Unidos. Ahora todo lo que hace es noticia.

Un fuente de información es su cuenta Instagram. El histrión otomano tiene más de 10 millones de seguidores que siempre están dependiente de lo que hace y, además, lo etiquetan en un sinfín de imágenes. En estos días ha llamado la atención una inédita foto del actor cuando era niño, ya que se caracteriza por ser reservado con sus temas personales. Aquí te lo contamos.

Kerem Bürsin es uno de los galanes turcos de moda (Foto: Kerem Bürsin)

¿POR QUÉ KEREM BÜRSIN SUBIÓ UNA FOTO CUANDO ERA NIÑO?

Kerem Bürsin, el recordado protagonista de “Sen Çal Kapımı”, que ahora se alista para protagonizar una producción de Disney, decidió hacer un alto a su ajetreada agenda, que incluye publicitar marcas, para publicar una tierna foto, que alocó a sus seguidores y en pocos minutos se convirtió en viral.

Con motivo del Día de la Madre, que se celebró el domingo 8 de mayo en Turquía, el actor turco subió una foto de su infancia, en la que aparece en los brazos de su madre Cigdem Bürsin. En la imagen se ve al actor como de tres o cuatro año, con una tierna sonrisa, que ya conquistaba las cámaras. Ella lo besa y abraza, mientras él sonríe con sus alborotados rizos dorados.

Kerem Bürsin, en la publicación, la agredeció a su madre por todo lo que le ha dado en la vida. “¡Te quiero! ¡Feliz día de la madre, mi querida mamá! Y en serio, ¡gracias, gracias, gracias por todo!”, escribió.

Las felicitaciones por el gesto y los saludos a su madre no se hicieron esperar. La publicación tiene cerca de 700 mil corazones, pues llama la atención que el actor comparta cosas personales, debido a que es reservado. Lo que si ha dejado claro en otras oportunidades es que su familia es importante, la base de todo. “Mi familia es mi sostén, no les importa mi fama”, dijo en una ocasión durante una entrevista con Divinity.

¿QUIÉN ES LA MADRE DE KEREM BÜRSIN?

La madre del actor se llama Cigdem Bürsin y se dedica a ayudar a los demás en diferentes causas benéficas. “Estoy orgulloso de ella. Poder ayudar a los demás y hacerles la vida más fácil es uno de los valores más importantes. También nos lo inculcó”, contó el actor en una entrevista con Roportaj Gazetesi en 2015. Era importante para Cigdem que sus hijos conociesen vidas más duras que la suya. “Nos llevó a Kosovo durante la guerra para que nos diésemos cuenta de que la vida no solo es la vida que vivimos”.