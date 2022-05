La visita de Kerem Bürsin a España por Semana Santa habría generado un vínculo muy fuerte entre el actor turco con ese país y esto ha quedado demostrado luego que el artista otomano comentara y compartiera un video de una cantante española que puso música a los post en Twitter del protagonista de la telenovela “Love Is in the Air”. Ante ello, muchos consideran que la joven habría conquistado al galán. ¿Quién es June Calsor?.

La fama del actor Kerem Bürsin incrementó al protagonizar la telenovela “Love Is in the Air” que se convirtió en todo un éxito en distintos países. Fue durante las grabaciones de ese drama cuando el artista conoció a Hande Erçel con quien luego iniciaría una relación sentimental que duró varios meses.

Kerem Bürsin tuvo una relación sentimental con la actriz Hande Erçel (Foto: Kerem Bürsin/Instagram)

Sin embargo, a inicios del 2022 se oyeron rumores de una supuesta ruptura amorosa. Esta versión no ha sido confirmada por ninguno de los dos actores, aunque por fotografías se nota que cada uno viene haciendo su vida alejado del otro.

Precisamente, a Kerem Bürsin se le vio festejando la Semana Santa en Málaga con uno de sus mejores amigos, Antonio Banderas. Es por ello que muchos consideran que ese fue el inicio de la vinculación del actor turco con España, pues, se ha conocido que una cantante española, presuntamente, lo habría conquistado. ¿Será verdad esto?

June Calsor es una reconocida cantante española que también sorprende en las redes sociales (Foto: June Calsor / Instagram)

JUNE CALSOR, LA CANTANTE ESPAÑOLA QUE CONQUISTÓ A KEREM BÜRSIN

Kerem Bürsin se ha convertido en uno de los galanes más cotizados de Turquía y también muy admirado por muchas jovencitas en distintas partes del mundo.

Una de ellas habría sido la cantante española June Calsor quien -según indicó vanitatis- ha tenido una curiosa idea de colocar música a distintos posts en Twitter del actor que protagonizó “Love Is in the Air”.

June Calsor publica en su Instagram varios videos donde aparece cantando (Foto: June Calsor / Instagram)

Muchos se han preguntado ¿quién es esta joven?, pues, June Calsor es una reconocida cantante que inició tocando el piano y la flauta travesera cuando a penas tenía 7 años. Con el tiempo pudo ser parte de varias orquestas y coros.

También decidió escribir sus propias canciones antes de grabar su primera maqueta en Dinamarca en estilo acústico. Su gran talento le ha permitido demostrar su arte en reconocidos lugares como el museo Guggenheim.

June Calsor nació en España y desde pequeña se sintió atraída por la música (Foto: June Calsor / Instagram)

Precisamente, la cantante publicó algunos videos en su red social de Instagram. En uno de ellos escribió: “En las redes también hay positividad y los tweets de @thebursin son un ejemplo de ello, así que ¿por qué no hacer una canción con sus tweets para difundir esa positividad? ¡Espero que la canción os transmita la misma buena energía y que la compartáis con todos los que queráis!”.

Pero grande fue la sorpresa para los fans de Kerem Bürsin cuando vieron que el galán turco comentó los videos.

¿QUIÉN ES KEREM BÜRSIN?

Kerem Bürsin nació en Estambul, Turquía, el 4 de junio de 1987. Desde muy pequeño sintió atracción por el mundo de la actuación, al punto de convertirse en su mayor pasión. De hecho, fue elegido mejor actor de teatro en una competencia de la escuela secundaria en los Estados Unidos.

Bürsin ha vivido en varios países, entre estos, Escocia, Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Estados Unidos. De hecho, en 1999, cuando tenía 12 años, se mudó con su familia a Norteamérica.

Estudió Marketing para contentar a sus padres. Ellos le pidieron que tuviera un plan B en caso no prosperara su carrera como actor, y si bien le divertía mucho su profesión, no era lo suyo. Antes de convertirse en actor, Kerem Bürsin solía desempeñarse como conductor en Estados Unidos.

Apareció inicialmente en películas de televisión estadounidenses, incluyendo la producción de terror y ciencia ficción “Sharktopus” (2010) y en septiembre de 2013 salió en un comercial de la aplicación de mensajería social Line.

Tras haber vivido varios años en Norteamérica, Kerem regresa a su país no sólo a conocer sus raíces sino también a buscar la fama. Y fue así, logró reconocimiento por “Güneşi Beklerken” y “Unutursam Fısılda”. Luego protagonizaría “Love Is in the Air”.