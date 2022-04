De Kerem Bürsin se ha sabido muy poco durante las últimas semanas, pero resulta que el actor que protagonizó la telenovela “Love Is in the Air”, se encuentra disfrutando de una pequeña estadía en Málaga, España. El viaje de hace algunas semanas atrás le ha permitido al artista otomano pasar la Semana Santa en el país ibérico. La otra gran novedad es que se le ha visto en esa ciudad junto a su amigo Antonio Banderas.

El actor Kerem Bürsin quien es recordado por haber interpretado a Serkan Bolat en “Love Is in the Air”, también hizo noticia durante el 2021 por la relación sentimental que sostuvo con la famosa actriz turca Hande Ercel.

Luego de varias semanas sin que haya noticias del galán turco, Kerem Bürsin sorprendió a sus miles de fanáticos con algunas fotografías que se viralizaron rápidamente en las redes sociales donde dan cuenta de su estadía en España.

Para ser exactos, la ciudad donde pasa los días el actor otomano es Málaga y tiene como anfitrión a al gran artista de Hollywood, Antonio Banderas.

Kerem Bürsin conversando con Antonio Banderas en Málaga (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

LA SEMANA SANTA DEL ACTOR KEREM BÜRSIN DE “LOVE IS IN THE AIR” EN ESPAÑA

En el marco de la celebración de la Semana Santa una fotografía ha llamado la atención de los fans del actor Kerem Bürsin debido a que actualmente pasa sus días en la ciudad de Málga junto a su gran amigo, Antonio Banderas, según informó el portal diezminutos.

El artista otomano llegó a España durante el mes de marzo para participar como invitado en el Festival de cine. Tras ello, no decidió regresar a Turquía y, por el contrario, continuar disfrutando de las distintas ciudades del mencionado país. Una de ellas, Málaga.

El actor Kerem Bürsin con Antonio Banderas y la novia de este último (Foto: Antonio Banderas / Instagram)

En esa ciudad el actor turco se ha encontrado con su amigo Antonio Banderas. Ambos se conocieron cuando el recordado Serkan asistió a ver una presentación del español en el teatro. Luego de conversar fortalecieron lazos de amistad.

Según indicó el portal, Bürsin había confesado anteriormente que Antonio Banderas era su ídolo. Con este viaje, el actor no solo disfrutó de Málaga, sino también pudo conocer a su artista favorito con quien se ha hecho muy amigo.

Antonio Banderas disfrutó del domingo de ramos en Málaga (Foto: Antonio Banderas / Instagram)

Se debe indicar que Antonio Banderas invitó al actor turco a pasar la Semana Santa debido a que él (Banderas) tiene mucha devoción por esta fiesta. Su amistad quedó inmortalizada en una fotografía donde los dos posan en el balcón y se toman una selfie.

Celebración por Semana Santa en Málaga (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

LA AMISTAD DE ANTONIO BANDERAS Y KEREM BÜRSIN

La fotografía fue publicada por Antonio Banderas y rápidamente consiguió miles de “likes” y varios comentarios. Allí se pudo ver que ambos compartieron mensajes cordiales y de agradecimiento.

“Un placer compartir contigo una tradición ancestral de mi tierra. Siempre serás muy bienvenido querido Kerem!”, escribió Banderas.

“El placer ha sido todo mío. Poder presenciar tradiciones ancestrales tan poderosas de tu hermosa ciudad natal, Málaga, fue otra cosa y compartir esto contigo fue un honor”, respondió el actor turco.