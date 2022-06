¿Habrá reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? Esta es una de las grandes interrogantes que se hacen los fans de los dos artistas que se hicieron mundialmente conocidos luego de protagonizar “Love Is in the Air”, una telenovela donde no solo obtuvieron el éxito soñado, sino que también fue donde nació su amor. Y es que la pareja que se conoció en los sets de grabación tuvieron un romance considerado uno de los más sólidos que se hayan conocido.

Los fanáticos de las telenovelas turcas conocieron a Hande Erçel y Kerem Bürsin en julio del 2020 cuando se estrenó “Sen Çal Kapımı”, también conocida como “Love Is in the Air” a través de la señal de FOX Turquía, ganándose rápidamente el corazón de ellos debido a la gran historia que protagonizaron.

Fue en abril del 2021 cuando ambos confirmarían su relación sentimental al ser descubiertos disfrutando de unas cortas vacaciones en Maldivas. Desde ese momento sus fans han estado pendientes del romance de la pareja.

Los actores Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron durante las grabaciones de la telenovela turca (Foto: Hande Erçel / Instagram)

Pero los rumores de una presunta separación se hicieron más fuertes a comienzos del 2022 debido a que ya no se les veía juntos ni posteaban cosas en común en las redes sociales. A estos rumores se sumaron las fotografías que los paparazzis le tomaron a la actriz con el también actor, Kaan Yıldırım, por lo que muchos han deslizado la posibilidad de que ese sería el nuevo romance de Hande Erçel. Pero esto todavía no se ha confirmado.

Si bien los fanáticos de “Love Is in the Air” se acostumbraron a ver siempre a la pareja conformada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, se han conocido algunas pistas que indicarían que el destino, posiblemente, los volvería a unir. ¿Qué tan cierta es esta posibilidad?.

Hande Erçel es una artista muy reconocida en su natal Turquía (Foto: Hande Erçel / Instagram)

EL FANTASMA Y LA POSIBLE RECONCILIACIÓN DE HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN

Mucho se ha hablado de la presunta separación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin; sin embargo, ninguno de los dos actores ha confirmado este dato. Pero un detalle en las redes sociales ha despertado el interés de sus miles de fans.

¿De qué se trata?, pues, la actriz utilizó su Instagram para publicar una historia con el mensaje “Nos amamos mucho”. En la publicación también aparecen sus perros Noche, Niebla y Azul, junto a un emoticon de un fantasma con gesto burlón.

Para quienes conocen a la pareja recordarán que ese emoticon siempre ha sido usado por Hande Erçel en los mensajes que enviaba a su novio Kerem Bürsin, según indicó Divinity.

Hande Ercel junto a sus mascotas y el mensaje que sorprendió a sus fans (Foto: Hande Ercel/ historia deInstagram)

EL EVENTO DONDE ESTUVIERON HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN

La historia de amor que Hande Erçel y Kerem Bürsin crearon no solo en la ficción, sino también en la vida real, podría traer muchas sorpresas para sus fans en un futuro no muy lejano.

Y es que han pasado varios meses y a la pareja de actores turcos no se les ha visto juntos y muchos rumores han ido creciendo respecto a su, posible, separación. Sin embargo, otro detalle daría más pistas de lo que podría ser una reconciliación en camino.

Esta información habría sido emitida por diversos medios de comunicación de Turquía y que fue replicado por el portal Divinity. Aquí se indica que, supuestamente, la pareja de actores habría empezado un acercamiento y solo el destino sabrá si llegarán a reconciliarse.

Esto -según añade el referido medio- se habría producido durante un acto público ocurrido en la ciudad turca de Estambul y lo que llamó la atención de muchos fue que se mostraron muy amigables en todo momento, como si las cosas siempre hubieran estado de los más normal entre ellos.

También se indica que en el mencionado la pareja se mostró tranquila disfrutando de una animada charla.

