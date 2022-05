Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron una de las historias de amor más queridas por todos los fanáticos de las telenovelas turcas. Ambos se conocieron mientras grababan “Love is in the air” y, aunque ya no están juntos, lo cierto es que guardan lindos recuerdos de su participación en esa exitosa producción. Sin duda, parte de esta experiencia fue conocer a Maya Başol, quien interpreto a la hija de ambos en la ficción.

Precisamente, ambos actores han coincidido en darle todo su amor a la pequeña, pues acaba de cumplir 7 años. A través de las redes sociales, las estrellas le han demostrado todo su cariño compartiendo algunas bellas imágenes y sentidos mensajes de afecto. Así, demostraron que su aprecio por la pequeña intérprete forma parte de lo que ambos aún tienen en común.

A continuación, conoce cómo Kerem Bürsin y Hande Erçel se juntaron para felicitar a Maya Başol por su cumpleaños.

EL CUMPLEAÑOS DE MAYA

Desde muy temprano, este 17 de mayo, la pequeña actriz Maya Başol recibía mensajes de felicitaciones. En las redes sociales, sus seguidores publicaban diversos mensajes en su honor y recordaban su gran participación en “Love is in the air”. De esta manera, sus seres queridos también aprovecharon para saludarla.

Su madre, por ejemplo, utilizó la plataforma Instagram para dejarle una bella dedicatoria por este día especial. Acompañada de una linda instantánea, ella escribió: “Eres lo único que es más hermoso que tus sueños. Niña de buen corazón y alma hermosa te queremos mucho. Feliz cumpleaños”.

Así, sus padres en la ficción no se quisieron quedar atrás y también se unieron a este homenaje.

EL MENSAJE DE KEREM BÜRSIN

Uno de los primeros en saludar a Maya fue el actor Kerem Bürsin, quien utilizó su cuenta de Instagram para publicar una bella historia en donde aparece la actriz jugando en el set de rodaje. Acompañado del mensaje “te echo mucho de menos”, el artista encantó a sus seguidores con este gesto.

La madre de la pequeña, inmediatamente, respondió con un breve texto: “Maya también te extraña mucho”. Esta interacción ha sido destacada por los fanáticos del actor, quienes no dudaron en difundir esta interacción a través de diversas plataformas, como Twitter.

The Bursin || Kerem Bürsin Instastory'de paylaştı



Kerem Bürsin'in Sen Çal Kapımı dizisinde kızını canlandıran Maya Başol'un doğum gününü "Seni çok ama çok özledim happy birthday" notuyla kutladı.#KeremBürsin @KeremBursin pic.twitter.com/dD0o7FZIKb — Kerem Bürsin Aktüel (@kerembrsnfans) May 17, 2022

LA PUBLICACIÓN DE HANDE ERÇEL

Quien tampoco se quedó atrás fue Hande Erçel. Ella demostró que hay lazos que aún la unen con su ex pareja, dedicándole un lindo texto a Maya Başol. Desde sus historias de Instagram, la intérprete sorprendió a la niña con una bella foto juntas, tomada mientras se encontraban en el rodaje de la famosa producción.

Con la frase “Te amo, bollito”, ella le brindó este reconocimiento público. Sin duda, un gesto que también fue destacado por sus seguidores, quienes publicaron la instantánea desde diversos perfiles de sus redes sociales.

Hande posteó en Storys Bella Foto con la pequeñita Maya (Foto Posts 9Junio2021 "🌸🍒 SÇK comienza con nueva Belleza✨") "Maya Başol Te quiero mi pastelito🤍" Dulce Mensajito de #HandeErçel para Felicitar a la pequeñita Maya por su Cumpleaños🤩🥰🦋🍒🫂🤍🌈✨❤Bella Amistad😍🌸🍒❤ pic.twitter.com/LBB2YGxzYc — Marie 🇧🇴🌸💫💋❤ (@MarielaZabalaga) May 17, 2022

¿DÓNDE SE CONOCIERON HANDE ERÇEL Y KEREM BÜRSIN?

Hande Erçel y Kerem Bürsin formaban una de las parejas más queridas y famosas en el mundo de la actuación de Turquía. El amor los envolvió durante varios meses y nadie sospechaba que toda esa magia llegaría a su fin.

Fue durante las grabaciones de la telenovela “Love Is in the Air” cuando los actores Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron y, precisamente, ese sería el lugar donde nació el amor entre ambos.

Hande Erçel y Kerem Bürsin son los protagonistas de “Love Is in the Air” (Foto: MF Yapım)

¿DE QUÉ TRATA “LOVE IS IN THE AIR”?

La telenovela turca apareció por primera vez el 8 de julio de 2020 en Turquía y se convirtió en todo un fenómeno televisivo a tal punto que fue renovada para una segunda temporada a pedido de sus fans.

“Love Is in the Air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que debe lidiar con Serkan Bolat, un joven y rico heredero al que responsabiliza de haber perdido una beca para estudiar en Italia. Tras conocerse, Bolat le propone un trato: si se hace pasar por su prometida durante dos meses, la ayudará a pagar su universidad.

Aunque al principio su relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente y su acuerdo termina por cambiar el destino los dos para siempre, en medio de lujos y mentiras.