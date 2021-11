La segunda temporada de “Love Is in the Air” nos permitió conocer a Kiraz, la hija de Eda (Hande Erçel) y Serkan (Kerem Bürsin). Maya Başol es la actriz que está detrás de este encantador personaje que, con su desparpajo y dulzura, enamoró a los espectadores de la telenovela turca.

Con apenas seis años, Maya Başol es una modelo infantil muy popular y toda una influencer. La fama no es algo nuevo para ella ya que ha protagonizado campañas publicitarias desde que tenía un año, pero, sin duda, “Love Is in the Air” le ha permitido ganar reconocimiento dentro y fuera de Turquía.

Su trabajo como modelo le ha permitido a Maya Başol hacer buenas amigas, una de ellas es Lavinya Unluer, otra actriz infantil conocida por interpretar a Kayra en “Mi mentira más dulce”. Ellas se conocen desde hace años atrás y recientemente se han vuelto a reencontrar para compartir un divertido momento juntas.

Maya Başol, actriz de “Love is in the air”, y Lavinya Unluer, actriz de “Mi mentira más dulce”, son dos de las estrellas infantiles más populares en Turquía (Foto: Maya Başol/ Instagram)

EL REENCUENTRO DE MAYA BAŞOL DE “LOVE IS IN THE AIR” Y LAVINYA UNLUER DE “MI MENTIRA MÁS DULCE”

Maya Başol, actriz de "Love is in the air", y Lavinya Unluer, actriz de "Mi mentira más dulce", son dos de las estrellas infantiles más populares en Turquía. Su popularidad ha traspasado las fronteras de su país y gozan de gran reconocimiento en otros lugares, como España, donde tienen miles de seguidores.

Başol y Unluer se conocen desde hace años atrás porque han coincidido en numerosos trabajos como modelos para firmas de ropa infantil. Desde entonces, han formado una bonita amistad que perdura en el tiempo. Así lo han demostrado recientemente cuando se han vuelto a reencontrar y se han dado un tiempo juntas en medio de sus apretadas agendas laborales.

La última vez que Maya Başol y Lavinya Unluer se vieron fue en agosto de este año y desde entonces no las veíamos juntas. Entre vacaciones, la vuelta al cole y sus respectivos trabajos no habían podido coincidir, hasta que la actriz de “Mi mentira más dulce” visitó en su casa a la estrella de “Love is in the air”.

Başol y Unluer se conocen desde hace años atrás porque han coincidido en numerosos trabajos como modelos para firmas de ropa infantil (Foto: Maya Başol/ Instagram)

Lavinya Unluer se reencontró con su amiga y juntas han demostrado que, a pesar de esta fama, no dejan de ser unas niñas. En casa de la protagonista de ‘Love is in the air’ las dos amigas han disfrutado de una tarde de juegos, bailes y mucha diversión.

A través de sus cuentas de Instagram ha quedado registrado el momento. Ahí podemos ver que Maya ha podido enseñarle a su amiga Lavinya su recién reformada habitación, que tiene todo lo que una niña podría desear.

La habitación de la actriz de ‘Love is in the air’ tiene una zona de juegos, tocador, una cama en alto, una silla-columpio. Ahí, las estrellas infantiles han disfrutado de una sesión de belleza muy especial.

Başol y Unluer han formado una bonita amistad que perdura en el tiempo (Foto: Maya Başol/ Instagram)

A pesar de su corta edad, Maya Başol y Lavinya Unluer son dos influencers muy populares en Turquía y han logrado enamorar a los espectadores con sus primeras incursiones en la pequeña pantalla, convirtiéndose en dos jóvenes promesas de la actuación.

Cabe señalar que el pasado domingo 7 de noviembre, Maya Başol ha dado la bienvenida a su hermana, una niña que se llama Eva. Horas después del nacimiento, la actriz de ‘Love is in the air’ acudió al hospital para conocer a su hermana menor.