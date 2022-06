Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más populares del momento, no solo es una celebridad en su país natal, también goza de mucho reconocimiento en España. El protagonista de “Love is in the air” está de regreso en Madrid, donde ya ha estado anteriormente y donde tiene planeado realizar varios proyectos profesionales.

El galán turco se encuentra en España y esta vez por una larga temporada, así lo comentó en una entrevista con Europa Press: “Estaré aquí bastante tiempo”. Unas palabras que han causado un auténtico revuelo en las redes sociales y que han elevado la adrenalina para los miles de seguidores que el actor acumula en el país europeo.

Durante su larga estadía en España, Kerem Bürsin ha revelado que estárá trabajando en nuevos proyectos profesionales que sorprenderán al público. El intérprete de 35 años está tan comprometido con su trabajo que está aprendiendo a hablar español y aquí te contamos los detalles.

Kerem Bürsin está de regreso en España donde se quedará una larga temporada (Foto: Kerem Bürsin/ Instagram)

KEREM BÜRSIN ESTÁ APRENDIENDO ESPAÑOL PARA MUDARSE A ESPAÑA

En una entrevista con Europa Press, Kerem Bürsin reveló que está aprendiendo español durante su larga estadía en España. Esto deja ver lo comprometido que está el galán turco con la cultura de dicho país donde planea mudarse.

“Estoy aprendiendo, estoy trabajando con alguien que conocí...”, unas sugerentes palabras que podrían presagiar que ya se han puesto en marcha los proyectos que en su momento Bürsin dejó en el aire con Antonio Banderas.

Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más populares del momento a nivel internacional (Foto: CORDON PRESS)

Kerem Bürsin podría comprarse una casa en España

Si bien aún son solo suposiciones, lo que está claro es que actor turco más famoso del momento se ha implicado en cuerpo y alma con España, donde no descarta adquirir una vivienda.

“Lo he estado pensando mucho. Creo que sería bueno, me gustaría ver cómo es vivir en España”, declaró.

El gusto del actor turco por España ya ha quedado demostrado en varias ocasiones en las que abiertamente ha confesado lo mucho que su cultura, paisajes y gastronomía.

Kerem Bürsin posa con Álvaro Morte y Cayetana Guillén-Cuervo (Foto: CORDON PRESS)

“Esta ciudad es muy bonita. Creo que lo que la hace más atractiva y hermosa es la atmófera que crea la gente”, confesó acerca de Madrid, donde ya ha estado de visita en cinco ocasiones.

Apenas lleva unos días entre España y el galán turco se ha convertido de nuevo en objeto de todas las miradas tras varias fotografías publicadas en las redes sociales junto al extriunfito Cepeda y el ya exfutbolista del Real Madrid, Marcelo, en una terraza de Madrid.

Kerem Bürsin disfrutó de la noche madrileña junto al futbolista Marcelo y el cantante Cepeda (Foto: Kerem Bürsin/ Instagram)