El galán turco Kerem Bürsin, quien saltó a la fama internacional con la comedia romántica “Love is in the air” vuelve a las pantallas españolas de la mano de la serie “En el corazón de la ciudad”, una telenovela otomana que protagoniza junto a la hermosa Leyla Lydia Tugutlu, recordada por la ficción “Dulce Venganza”.

“Bu Şehir Arkandan Gelecek”, en su idioma original, es una serie de televisión turca producida por Ay Yapım y escrita por Ece Yörenç, Melek Gençoğlu y Deniz Madanoğlu. Se estrenó en Turquía el 4 de enero de 2017, a través de la señal de ATV, y finalizó 14 de junio del mismo año.

Nuevas ilusiones y temores del pasado se entrelazan en el eje argumental de ‘En el corazón de la ciudad’, quer se desarrolla en Estambul.

¿DE QUÉ TRATA “EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD”?

Ali, un atractivo joven criado en un barco de carga en el mar. A los 4 años fue testigo del asesinato de su madre. Años después, con 20 años, Ali se ve obligado a desembarcar en Estambul, su ciudad natal. Aunque teme y se resiente de su pasado, descubre que sus lazos con la ciudad son demasiado fuertes como para resistir. Se convierte en un gran luchador de boxeo y es entrenado por una persona especial en su vida, que más adelante descubrirá de quién se trata.

Kerem Bürsin junto a Şehir Arkandan Gelece protagoniza "En el corazón de la ciudad" (Foto: Ay Yapım)

En la capital turca, su destino se cruzará con el de Derin, una encantadora bailarina de la que se enamorará a primera vista. Siguiendo a esta bella mujer, Ali se verá inmerso en la aventura de su vida, en la que el amor lo llevará a recobrar la conexión con Estambul, una ciudad que consideraba parte de su pasado.

¿QUÉ PREMIOS TIENE “EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD”?

La telenovela “Bu Şehir Arkandan Gelecek” fue nominada en 2017 a los premios Seoul International Drama Awards como mejor serie de drama. Kerem Bürsin, en tanto, ganó como mejor actor.

ACTORES Y PERSONAJES DE “EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD”