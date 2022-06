¿Qué pasó con Kerem Bürsin? El actor turco se ganó el cariño del público tras protagonizar, junto a Hande Erçel, la telenovela “Love Is in the Air”. El final de la serie otomana, así como su relación con su colega, abrió un nuevo camino para el intérprete que ha encontrado en España un hogar al que siempre vuelve y para el que tendrá una sorpresa. Conoce aquí de qué se trata.

Bürsin ha tenido un 2022 complicado tras los rumores de su separación con Hande. Los comentarios, la eliminación de Instagram, la desaparición de fotografías, todo fue tema de conversación sobre la vida personal de los que fueran pareja.

Mientras daba un nuevo comienzo a su vida personal, Kerem consiguió un refugio en Madrid, donde se ha reunido con grandes estrellas como Antonio Banderas y el exjugador del Real Madrid, Marcelo.

La celebridad otomana ha confesado que se siente feliz en la capital española y que está aprendiendo el idioma. Esto, por supuesto, ha sido tomado como una señal de que Bürsin se trae algo entre manos en dicha ciudad. Esto es lo que ha respondido la estrella de televisión.

El actor de rojo posando para sus seguidores (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

¿QUÉ PROYECTO TIENE KEREM BÜRSIN EN ESPAÑA?

El actor turco Kerem Bürsin manifestó que pasará más tiempo en España y que hasta tiene en mente comprarse una casa en Madrid. El artista se ha declarado un enamorado de la capital, sobre todo por su gente, y que tiene un proyecto que muy pronto comunicará a sus millones de seguidores.

“No creo que pueda decir nada, pero pronto habrá una sorpresa”, declaró en una entrevista con Europa Press en su retronó al mencionado país. “Esta ciudad es muy bonita. Creo que lo que la hace más atractiva y hermosa es la atmósfera que crea la gente”, aclaró el galán de “Love Is in the Air” que está llevando clases de español con una persona de su entorno.

Mientras concluye si debería adquirir o no una casa en España, así como trabaja en su próximo proyecto que podría ser una novela, Bürsin regresará a la pantalla chica a través de la serie “En el corazón de la ciudad”, producción turca que ha protagonizado y que ha sido adquirida recientemente por Mediaset.

Bürsin en traje para las redes sociales (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

¿CÓMO VER “LOVE IS IN THE AIR” DE MANERA ONLINE?

La serie “Love Is in the Air” se encuentra disponible en la plataforma de streaming Mitele PLUS, donde están los capítulos completos de la historia protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel.

Además, HBO Max ha comprado los derechos de la telenovela turca para Latinoamérica y ha completado la temporada 1 en su plataforma de streaming, bajo el nombre “¿Será que es amor?”.

TRÁILER DE “LOVE IS IN THE AIR”