¿Kerem Bursin y Hande Erçel se reconciliaron? Los protagonistas de “Love Is in the Air” habrían vuelto a retomar la comunicación por un motivo muy especial. Según varios medios turcos, el actor de 35 años buscó a su expareja para apoyarla en el difícil momento que está pasando: su sobrina tiene cáncer.

La historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bursin nació cuando trabajaron juntos en “Love Is in the Air”, la telenovela turca que los hizo famosos a nivel internacional. El romance se hizo público en abril del 2021, tras ser descubiertos durante sus vacaciones en Maldivas, y desde entonces se convirtieron en una de las parejas más queridas de Turquía.

Sin embargo, la pareja terminó su relación a finales de enero en medio de muchas especulaciones. Lo cierto es que Kerem Bursin y Hande Erçel se mantuvieron en silencio desde su ruptura y solo borraron las fotografías que tenían en común en sus redes sociales. Es por ello que la noticia de su reconciliación es una de las más esperadas por los fans de los actores.

Kerem Bursin y Hande Erçel se habrían reconciliaron, según la prensa turca (Foto: Hande Erçel/ Instagram)

¿KEREM BURSIN Y HANDE ERÇEL SE RECONCILIARON?

Según el medio turco haberlerankara.com, Kerem Bursin habría cogido el primer avión rumbo a Estambul para encontrarse con Hande Erçel. Esto luego de que se dio a conocer que la sobrina de la actriz turca, Mavi, tiene cáncer.

El protagonista de “Love Is in the Air” acudió al encuentro con Hande Erçel con un ramo de flores para hacer las paces. De esta forma, los actores demuestran que a pesar de ya no ser pareja hay buen trato entre ellos.

En las redes sociales, los fans de los recordados protagonistas de “Love Is in the Air” afirman que sí existe una reconciliación gracias a Mavi. Además, muchos destacan que han vuelto y que el actor turco es el hombro en quien se apoya Erçel en esta difícil situación familiar.

Hande Erçel junto a la pequeña Mavi (Foto: Hande Erçel/ Instagram)

Hasta el momento, ni Kerem Bursin ni Hande Erçel han aclarado o desmentido los rumores de una posible reconciliación entre ellos. Su relación terminó a finales de enero del 2022 y desde entonces decidieron mantenerse en silencio.

Lo cierto es que los actores turcos pueden estar llevando una linda amistad en donde dejaron de lado los malentendidos del pasado y se apoyan mutuamente. Y es que Bursin ha sido una persona importante en la vida de Hande Erçel y la buena relación que tenía con la sobrina está por encima de todo.

La pequeña Mavi, de apenas 2 años y 8 meses, ha sido diagnosticada con cáncer. La noticia ha dejado devastados a la familia de Hande Erçel y ahora están enfocados en el tratamiento de la menor.