Sin duda Kerem Bürsin es mucho más que un gran actor con cara bonita y un cuerpazo. El protagonista de “Love Is In the Air” es toda una caja de sorpresas, pues tiene otros talentos: le encanta armar estructuras con piezas de lego, así le demande muchos días de esfuerzo.

El actor es una persona muy activa. Ha confesado también que le gusta la carpintería y la agricultura; también se le ve practicando boxeo y deportes acuáticos; y, además, viene realizando varios proyectos en España, incluso vinculados con el Metaverso.

A continuación, te contamos qué es lo que siente el actor el actor cuando se centra en armar complicadas estructuras con las pequeñas piezas de Lego y cómo han reaccionado sus millones de seguidores.

LA PASIÓN DE KEREM BÜRSIN POR ARMAR ESTRUCTURAS CON LEGO

Kerem Bürsin tiene el alma de niño y su hobby lo demuestra: arma estructuras con miles de piezas de lego, que las debe terminar por más complicado y trabajoso que parezca.

“Mi obsesión es que, si empiezo algo, lo tengo que acabar [...]. Una vez construí el Halcón Milenario de Star Wars, de unas seis mil piezas”, confesó en una ocasión a ¡Hola!

Kerem Bürsin dedicó muchas horas a armar la nave de Star Wars con piezas de Lego (Foto: Kerem Bürsin/Instagram)

Y todo ese complejo y dedicado proceso ha sido grabado por el actor, que publicó un video en su cuenta de Instagram, donde tiene 10.8 millones se seguidores. El posteó lo hizo en diciembre de 2021 y, agosto 2022, ya tiene más de 1.3 millones de me gustan. Incluso, en ese momento, recibió el comentario de su entonces pareja, Hande Erçel. Ella colocó un emoticón de la cabeza de un robot y otro referido a un fantasma. Los comentarios superan los 15 mil.

En el video se le puede ver al actor de “Love Is In the Air” armando la plataforma a lo largo de varios días. Aparece usando diferente ropa, peinados, trabajando de día o de noche, concentrado en terminar la gran nave espacial de Star Wars, una de sus películas favoritas. Sin duda, le tomó mucho tiempo. La plataforma forma parte de su colección especial dedicada a la saga de ciencia ficción.

¿QUIÉN ES KEREM BÜRSIN?

Kerem Bürsin nació en Estambul, Turquía, el 4 de junio de 1987. Desde muy pequeño sintió atracción por el mundo de la actuación, al punto de convertirse en su mayor pasión. De hecho, fue elegido mejor actor de teatro en una competencia de la escuela secundaria en los Estados Unidos.

Bürsin ha vivido en varios países, entre estos, Escocia, Indonesia, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Malasia y Estados Unidos. De hecho, en 1999, cuando tenía 12 años, se mudó con su familia a Norteamérica. Estudió Marketing para contentar a sus padres. Ellos le pidieron que tuviera un plan B en caso no prosperara su carrera como actor, y si bien le divertía mucho su profesión, no era lo suyo. Antes de convertirse en actor, Kerem Bürsin solía desempeñarse como conductor en Estados Unidos.

Apareció inicialmente en películas de televisión estadounidenses, incluyendo la producción de terror y ciencia ficción “Sharktopus” (2010) y en septiembre de 2013 salió en un comercial de la aplicación de mensajería social Line.

Tras haber vivido varios años en Norteamérica, Kerem regresa a su país no sólo a conocer sus raíces sino también a buscar la fama. Y fue así, logró reconocimiento por “Güneşi Beklerken” y “Unutursam Fısılda”. Luego protagonizaría “Love Is in the Air”.