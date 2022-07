Kerem Bürsin, el galán de “Love Is in the Air” ha regresado a España, lugar que considera como su segundo hogar y ama por su cultura, para realizar un nuevo proyecto. ¿De qué trata?

Bürsin ha conseguido hacerse un lugar importante en el mundo de la actuación, convirtiéndose en unos de los rostros más aclamados de la pequeña pantalla, tanto en Turquía, como en otros países como España, donde se le ve muy seguido.

Precisamente, cuando el actor turco estuvo en marzo pasado en España, anunció que regresaría en el mes de julio para encaminar nuevos proyectos, que le demandarán instalarse unos meses. Y así fue: ha regresado.

¿CUÁL ES EL NUEVO PROYECTO DE KEREM BÜRSIN EN ESPAÑA?

Kerem Bürsin ha regresado a España para comenzar un nuevo y misterioso proyecto, que había anunciado en marzo pasado a sus millones de seguidores, cuando llegó al país con motivo del Festival de Cine en Málaga.

Bürsin, quien ha creado su propia productora audiovisual llamada Braveborn Films, en aquella ocasión desveló las ganas que tenía de poder encontrar un proyecto con el que poder hacer una coproducción turca y española.

“No creo que pueda decir nada, pero pronto habrá una sorpresa”, declaró en marzo pasado el actor en una entrevista con Europa Press. Durante esa visita se le puedo ver con muchos actores, como Antonio Banderas.

De acuerdo con Sensacine, el actor ya estaría poniendo en marcha la producción de su nuevo proyecto en España y podría desarrollarse entre Madrid y Barcelona, ciudades a las que ha viajado en estos días. Sin embargo, aunque lo había prometido, aún no ha dado detalles sobre qué es lo que hará.

Por lo pronto, está en sus planes compara una casa porque estará varios meses en tierras españoles, motivo por el que tuvo que tomar clases de español.

El actor turco visitó España en una de sus visitas a España, donde se reunión con el también histrión Antonio Banderas (Foto: Kerem Bürsin/Instagram)

¿CUÁL ES EL NUEVO TRABAJO DE KEREM BÜRSIN EN EL METAVERSO?

El actor turco Kerem Bürsin, si bien alista varios proyectos actorales, ha decidido incursionar en el mercado del Metaverso. El pasado 15 de junio estuvo en Madrid para la presentación de Olyverse, la marca de entretenimiento digital 3.0 de Olyseum.

Y es que el galán otomano, junto a Álvaro Morte (el profesor en La Casa de Papel), forman parte de un proyecto que ha creado esta empresa: la primera NFS (Non-Fungible Story) de películas de animación 3D en el metaverso, basadas en una colección de NFTs, explica en medio Sensacine. CONOCE ACÁ MÁS DETALLES.