¿Qué pasó con Kerem Bürsin en Madrid? El actor turco cuya fama incrementó al protagonizar la telenovela “Love Is in the Air” estuvo en España donde disfrutó de gratos momentos junto a sus amigos. Pero hubo una persona en especial con quien se reencontró luego de varios años cuando abordó un tren. Conoce aquí de quién se trata.

Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más famosas tanto en la ficción como en la vida real. Los dos actores turcos protagonizaron “Love Is in the Air”, una producción que se convirtió en la favorita de muchas personas y pudo ser vista en varios países.

Hande Erçel y Kerem Bürsin eran una de las parejas más famosas en Turquía (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

Luego de culminar esta importante producción empezaron los rumores de que la relación sentimental entre los dos actores había terminado; sin embargo, tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel evitaron pronunciarse al respecto.

Pasaron algunos meses y Kerem Bürsin decidió viajar a España donde visitó a algunos amigos como Antonio Banderas, durante la temporada de celebraciones por Semana Santa.

Su estadía se extendió en ese país y el destino le traería más de una sorpresa. Kerem nunca se imaginó reencontrarse con un amigo a quien hace mucho tiempo no veía generando gran emoción entre ambos. ¿De quién se trata?.

Kerem Bürsin es un reconocido actor turco (Foto: Kerem Bürsin/Instagram)

KEREM BÜRSIN Y EL REENCUENTRO CON MATT McGORRY

Kerem Bürsin se llevó una gran sorpresa en España cuando se reencontró con uno de sus amigos a quien no veía hace mucho tiempo. Se trata de Matt McGorry a quien pudo ver cuando estaba en Madrid y abordó un tren rumbo a Barcelona. Matt McGorry y Kerem Bürsin tienen una amistad desde hace más de 17 años.

Precisamente, Matt y Kerem se tomaron una selfie que fue publicada por McGorry en su Instagram con el siguiente mensaje.

“No había visto a mi chico desde hace años. Una locura pensar que los 17 años que nos conocemos es casi la mitad de nuestra vida. Te amigo, amigo”.

¿QUIÉN ES MATT McGORRY?

Matthew David Matt McGorry también conocido como Matt McGorry es un actor nacido el 12 de abril de 1986 en Manhattan, Nueva York (Estados Unidos).

Desde muy pequeño demostró su gran talento para el mundo artístico y empezó a trabajar en lo que sería su profesión en el futuro. Sus estudios secundarios los cursó en la escuela Fiorello H. LaGuardia (Nueva York) y posteriormente acudió a la Universidad Emerson en Boston (Massachusetts).

Debutó en el mundo de la televisión durante el 2011 en la serie “One Life to Live”. Luego también participaría en “Persona de Interés”, “Gossip Girl”, y “Royal Pains”, entre otras.

En el 2014 perteneció al elenco de “How to Get Away with Murder” y “How He Fell in Love”.

Matt McGorry (Foto: Matt McGorry/Instagram)

PELÍCULAS DE MATT McGORRY