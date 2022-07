Guapos, talentosos y con una gran legión de fans alrededor del mundo: Así podríamos describir a Can Yaman y Kerem Bürsin, dos de los más famosos actores de telenovelas turcas, recordados por sus papeles memorables en estas producciones otomanas.

En ese sentido, mientras Can nos sorprendía con su participación en “Pájaro soñador” (”Erkenci Kus”), “El hombre equivocado” (”Bay Yanlış”) y “Dolunay: Luna llena”; Kerem hacía lo propio con “Love is in the air” (”Sen Çal Kapımı”), “Amanecer” (Güneşi Beklerken) y “Corazón en lucha” (”Bu Şehir Arkandan Gelecek”).

A continuación, conoce por qué algunos usuarios de las redes sociales creen que Can Yaman y Kerem Bürsin estaría compitiendo. Conoce, así, cuál sería la nueva rivalidad de los actores.

Can Yaman es un reconocido actor nacido en Turquía (Foto: Can Yaman / Instagram)

¿POR QUÉ SE PIENSA QUE CAN YAMAN Y KEREM BÜRSIN ESTARÍAN COMPITIENDO?

Como sabemos, ambos intérpretes turco gozan de gran fama y de exitosas producciones que los respaldan, dándoles a cada uno el lugar que merecen en la industria audiovisual. Entonces, ¿cuál sería la nueva rivalidad de los actores?

Lejos de temas laborales, amorosos, personales o de cualquier índole relacionada, todo parece indicar que el entrenamiento físico sería este nuevo ‘enfrentamiento’ entre los artistas.

A través de las redes sociales, ambos han mostrado cómo se ejercitan y algunos de sus fans se han preguntado si es que ambos protagonizarían una especie de competencia, para el ‘deleite’ de sus entusiastas seguidoras.

El entrenamiento físico sería este nuevo ‘enfrentamiento’ entre los artistas (Foto: Kerem Bürsin/Instagram)

EL ENTRENAMIENTO FÍSICO DE CAN YAMAN

Si hay algo que caracteriza a Can Yaman es que ama ejercitarse. De esta manera, el intérprete publica, contantemente, algunas de sus rutinas a través de la red social Instagram. Desde el gimnasio, él demuestra así cómo entrena para mejorar su estado físico.

El actor que participará en las producciones “Sandokan” y “El Turco” deja claro, así, que está preparado para cualquier acrobacia, salto o pirueta que requieran sus personajes. Los videos, en ese sentido, lo muestran practicando boxeo, levantamiento de pesas, escalada y saltos.

KEREM BÜRSIN TAMBIÉN MUESTRA LOS RESULTADOS DE SUS DÍAS EN EL GIMNASIO

Por otro lado, Kerem Bursin no se queda atrás y también ha demostrado su gran estado físico desde la famosa plataforma digital. El actor es imagen de la marca de ropa deportiva “Under Armor” y, pese a que no muestra todas sus rutinas, su nueva instantánea comprueba que también es un usuario activo de su gimnasio.

En la reciente publicación que difundió el pasado 6 de julio, el artista evidenció que su entrenamiento ha dado grandes resultados. Esto, gracias a la imagen en blanco y negro que lo muestra sin camiseta y que recibió más de medio millón de ‘likes’ en redes sociales.

¿Los actores estarán en una ‘competencia’ como se especula? Solo ellos lo saben. Lo cierto es que cada uno tiene un estilo definido y seguro seguirán defendiéndolo, siempre al lado de sus queridas seguidoras.