¿Cuál es la nueva serie de Can Yaman? La estrella de las telenovelas turcas volverá a sorprender a los televidentes con un nuevo proyecto llamado “Sandokan”. En dicha serie, el actor dará vida a un pirata. Por ello, te contamos todo lo que se sabe de la apuesta televisiva y del personaje de galán que ha sido relacionado sentimentalmente con la actriz italiana Francesca Chillemi.

El artista ha tenido una prolífica carrera en la actuación desde 2014, con ficciones como “Amor obstinado”, “El hombre equivocado”, “Pájaro soñador”, “Dolunay: Luna llena”, entre otras.

Sin embargo, también ha llamado la atención de los medios y las redes sociales por sus acercamientos hacia otras figuras como Demet Özdemir y Diletta Leotta, de quien se separó recientemente a pesar de tener planes de boda.

Ahora, Can Yaman se encuentra en nuevos proyectos, entre los que destaca “Sandokan”, una serie de televisión que puede ser su gran impulso para trabajar en más producciones internacionales. Te contamos todo lo que se sabe del prometedor reto de la celebridad turca.

¿QUÉ SE SABE DE “SANDOKAN”, LA NUEVA SERIE DE CAN YAMAN?

La nueva serie “Sandokan”, que contará con Can Yaman como protagonista, se enfocará en el famoso pirata homónimo de las clásicas novelas del escritor Emilio Salgari. El galán dará vida al papel principal y habría dado un avance a través de su cuenta oficial en Instagram.

“A presto”, que significa “Nos vemos pronto”, es la descripción de la fotografía donde se le ve con un sombrero y un look que podría ser de un pirata. Esto ha sido tomado por sus seguidores como una confirmación de que el proyecto ha sido reanudado tras su retraso por la pandemia del COVID-19.

De acuerdo a medios internacional, Yaman se ha exigido para dar vida a Sandokan, con clases de montar caballo y manejo de espada, además de cambios físicos como la barba y el pelo largo. La ficción es producida por Lux Vide, un prestigioso estudio de dramas históricos, lo que le daría la oportunidad a Yaman de seguir creciendo profesionalmente en el extranjero.

¿CÓMO FUE LA HISTORIA DE AMOR DE DILETTA Y CAN?

Por otro lado, Diletta Leotta confesó abiertamente cómo ha vivido ella esta intensa historia de amor: “La historia con Can ha sido una historia de ensueño, un cuento de hadas y un amor a primera vista”.

“Piensas en una siciliana y un turco y dices ‘¿qué tipo de mezcla explosiva es esta?’. Los dos somos muy apasionados, tal vez él incluso más que yo”, dijo la italiana luego del final de la relación Can Yaman.

La primera vez que la pareja fue fotografiada junta fue cuando disfrutaban con una velada romántica de la Ciudad Eterna.

¿CÓMO SURGIÓ LA RIVALIDAD ENTRE KEREM BÜRSIN Y CAN YAMAN?

En otro tema, los rumores alrededor de la rivalidad entre Can Yaman y Kerem Bürsin surgieron cuando el primero, uno de los más grandes referentes de las producciones turcas, fue desplazado de su pedestal por Kerem Bürsin, un nuevo rostro que en poco tiempo logró alcanzar mayor fama a nivel internacional.

En un encuentro con la prensa, el protagonista de “Love is in the air” expresó que no quiere estar rodeado de escándalos y negó tener algún tipo de antipatía o rivalidad con Yaman. Así mismo, afirmó que la popularidad de cualquiera de sus colegas beneficia a todo el rubro, por lo que las comparaciones son innecesarias:

“Está mal ver como competencia a otra persona, a otro actor. En realidad, el éxito es de todos. Que seamos conocidos en el extranjero es un éxito para todos porque la labor es dar a conocer Turquía en el exterior de la mejor manera y eso es lo que se está logrando”.

