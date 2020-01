Can Yaman se ha convertido en uno de los actores turcos más exitosos de los últimos años y todo gracias al gran trabajo que realizó en la telenovela ‘Dolunay’. Esta producción le dio la oportunidad de seguir creciendo profesional, pero no fue hasta que protagonizó ‘Erkenci Kus: Pájaro soñador’ donde se destacó como uno de los mejores intérpretes y se volvió en uno de los más populares, además, causó gran alboroto por el salvaje look que llevaba.

El actor de 30 años ha logrado sumar un gran número de seguidores y el mayor porcentaje son mujeres, que no dejan de admirar su belleza, ya que su cabello largo y su espesa barba lo hacían ver como un ‘chico malo’.

Pero no todo dura para siempre ya que Can Yaman decidió hacerse un radical cambio de look que ha sorprendido a más de uno. Ahora, el actor luce con un rostro carente de barba y con el cabello corto, cuyo color parece haber vuelto al negro habitual de sus primeros trabajos en televisión.

¿A QUÉ SE DEBE EL CAMBIO DE LOOK DE CAN YAMAN?

Recientemente, Can Yaman se sometió a un cambio de imagen radical, con el que se desprendió de su largo pelo y su frondosa barba, dejando en shock a muchos fans. Este look se debe a su ingreso durante tres semanas en el ejército para cumplir el servicio militar obligatorio.

El actor y abogado se encuentra actualmente destinado en Esmirna, en la parte occidental de Turquía, la tercera ciudad más poblada del país. A pesar de su nuevo estilismo, la presencia del actor no ha pasado desapercibida en la ciudad. Alguien ha captado imágenes del protagonista de ‘Dolunay’ en una cafetería del ejército con su uniforme y su corte de pelo que se han hecho virales. En una de las fotos se le ve sentado y comiendo con sus compañeros, mientras que en otra Yaman esta esperando en la cola para coger la comida.

¿QUÉ HARÁ CAN YAMAN DESPUÉS DEL SERVICIO MILITAR?

Can Yaman ha tenido que seguir las reglas de su país y se enlisto en el servicio militar obligatorio, pero luego de cumplir con sus deberes, regresará a la actuación y uno de los dramas que ya están confirmados sería ‘Can Borcu’.

Un drama romántico que, según parece, contará con una importante dosis de acción, cuyo estreno está previsto para el mes de marzo en Turquía.

