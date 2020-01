“Crisis on Infinite Earths” (’Crisis on Infinite Earths’ en su idioma original), el crossover más grande en la historia del Arrowverso de The CW, terminó el martes 14 de enero de 2020 con el primer episodio de la quinta temporada de “Legends of Tomorrow”. Además de la reunión de los superhéroes de diferentes Tierras alternativas el final incluyó un cameo sorpresa que une las series de DC con las películas.

A mitad del último capítulo de “Crisis on Infinite Earths” apareció el Flash de Ezra Miller, quien también interpretó al Velocista Escarlata en “Batman vs Superman”, “Justice League”, “Suicide Squad”' y lo encarnará nuevamente en la película en solitario que llegará a los cines en julio de 2022.

Oliver Queen, convertido en The Spectre, reveló que la clave para salvar a todos era el Speed Force y pidió a Flash que buscara a sus amigos desaparecidos. Mientras el personaje de Grant Gustin estaba en STAR Labs intentando seguir las indicaciones de Oliver apareció el Barry Allen de Miller, y al estar frente a frente ambos quedaron perplejos.

Después de presentarse y admirar sus trajes, sus superhéroes se dan cuenta de que comparten el mismo nombre. Cuando el Allen de Gustin comprende que el Barry de Miller no sabe nada de lo que está sucediendo intenta explicarle, pero en ese momento su contraparte empieza a desvanecerse, no sin antes de decir: “Le dije a Victor que esto era posible”. Suponemos que se refiere a Victor Stone, conocido como Cyborg, personaje interpretado por Ray Fisher en “Justice League”.

¿QUÉ SIGNIFICA LA APARICIÓN DEL FLASH DE EZRA MILLER PARA EL ARROWVERSO?

Este crossover no solo dejó encantados a todos los fans de DC, quienes usaron el #CrisisOnInfiniteEarths para mostrar su alegría y asombro al ver un hecho que parecía imposible para el programa de televisión, también generó varias preguntas sobre un Multiuniverso de DC.

El cameo de Ezra Miller confirma que el DC Extended Universe (DCEU) es parte del Arrowverse. Cuando el evento de The CW, “Crisis en Tierras Infinitas”, empezó se confirmó que todo tipo de películas y programas de televisión de DC eran canon dentro del Arrowverse. Es decir, “Titans” de DC Universe, la serie clásica de Batman de los años 60, el show televisivo de corta duración “Birds of Prey”, “Smallville” y y otros son parte del multiverso de Arrowverse.

Por otro lado, como señala ScreenRant, considerando que el Anti-Monitor destruyó cada Tierra no tendría mucho sentido que ambos Flash pudieran encontrarse, a menos que Barry encontrara un recuerdo del Allen de DCEU dentro de Speed ​​Force.

Aún no está claro lo que este crossover significara para el Arrowverse, pero seguramente los fans no tardarán en compartir sus teorías sobre cómo afectará al Arrowverse y al Universo Extendido de DC.