Los fans de Grey´s Anatomy quedaron sorprendidos al enterarse que Alex Karev, el doctor que es interpretado por Justin Chambers, se despidió de la serie luego de ser parte por más de 15 años. Lo más difícil para los fans es que no habrá capítulo especial para despedirlo, ya que su última aparición fue en el episodio 16x08 que se emitió el pasado 14 de noviembre de 2019.

Antes de que llegará a su fin la primera mitad de la décimo sexta temporada se supo que Alex había regresado a casa para cuidar a su madre que estaba enferma y dejó al aire muchos pendientes que deberán ser resueltos durante la segunda parte de la entrega 16 que se estrenará el próximo 23 de enero en Estados Unidos.

Pero muchos de los fans de Grey´s Anatomy se han preguntado que pasará con Jo, su pareja desde hace varias temporadas. Es importante recordar que el matrimonio evolucionó mucho a lo largo de todos los capítulos y se consagraron como uno de los más solidad del Seattle Grace Hospital.

Sería sumamente malo sí solo decidieran acabar con su relación, sino, debería tener otro giro que este a la altura de las circunstancias, así que a través de las redes sociales y sobre todo de Reddit se han comenzado a dar algunas teorías sobre Jo y Alex en la segunda parte de la temporada 16.

¿QUÉ PASARÁ ENTRE JO Y ALEX?

Los fans de Grey´s Anatomy se han tomado un momento para pensar en como sería el destino de Jo y Alex tras la salida de Justin Chambers de la serie.

JO SE MUDA CON ALEX PARA CUIDAR DE SU MADRE

La última noticia que tenemos acerca de Karev es que volvió a casa para cuidar de su madre. La historia de la madre del médico, Helen Karev, ha sido desarrollada en momentos puntuales a lo largo de la serie. Como se conoció en la sexta entrega, Helen es esquizofrénica y pasó por malos momentos hasta que dio con la medicación y rutina adecuadas. La relación con su hijo siempre ha sido muy estrecha y él ha cuidado de ella en varias ocasiones. Por ello, es lógico pensar que, si vuelve a tener problemas de salud, Alex se traslade a su casa para estar a su lado.

En este caso, Jo apoyaría a su marido y decidiría que lo mejor para ambos es comenzar a vivir en Iowa y, por qué no, comenzar su propia familia.

LES LLEGA UNA GRAN OPORTUNIDAD LABORAL Y SE MUDAN

Otra de las opciones menos trágicas es que Alex reciba una jugosa oferta laboral que les haga trasladarse de hospital y de ciudad. En Reddit, muchos apoyan esta trama y la comparan con lo que hicieron con Christina. Cuando Sandra Oh se fue de la serie, su personaje avanzó profesionalmente, sin grandes dramas. Si tomasen este camino, Alex tendría que irse de la mano de Jo y ambos conseguirían un puesto importante en otro centro. Por lo tanto, significaría que Luddington también abandonaría la producción.

ALEX MUERE

Lo peor que podría ocurrir es que Alex muriese. Además, esto tendría que suceder fuera de pantalla, ya que se ha confirmado que no volveremos a ver a Justin Chambers en un capítulo. Por lo tanto, los fans no solo sufrirían la pérdida de un gran personaje, sino que encima no podrían despedirse de él o ver el homenaje que se merece.

Todas estas teorías tendrían un final melancólico, ya que en ese caso, la actriz Camilla Luddington también tendría que despedirse de la serie más famosa de los últimos 15 años. Solo queda esperar hasta el estreno de la segunda parte de Grey´s Anatomy el próximo 23 de enero en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: