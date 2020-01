Tras la abrupta salida de Justin Chambers de “Grey’s Anatomy” es casi seguro que los fans del drama médico quedaran desconsolados por la partida del Dr. Alex Karev, quien además no tendrá una gran salida porque su último episodio se emitió el pasado 14 de noviembre y una semana después se dijo que había regresado a casa para cuidar a su madre enferma.

“No hay un buen momento para despedirme de una serie y un personaje que ha definido gran parte de mi vida durante los últimos 15 años”, dijo Justin Chambers en un comunicado. “Sin embargo, desde hace algún tiempo, he intentado diversificar mis roles en la actuación y mis opciones en mi carrera. Y, cumplidos los 50 años y con la bendición de mi extraordinaria y solidaria esposa y mis cinco maravillosos hijos, ahora es ese momento”.

“Mientras me voy de Anatomía de Grey, quiero agradecer a la familia de ABC, Shonda Rhimes, los miembros originales del elenco, Ellen Pompeo, Chandra Wilson y James Pickens, y el resto del increíble reparto y equipo, tanto pasados como presentes, y, por supuesto, a los fans por un viaje extraordinario”, finalizó el actor.

Para aminorar el impacto de esta triste noticia TVLine compartió una lista con los momentos inolvidables de Justin Chambers como Alex Karev.

10. KAREV Y SU PADRE

Aunque anteriormente le reprochó por abandonarlo a él y su familia, Alex fue el único que acompañó a su padre en su lecho de muerte e intentó darle algo de tranquilidad en sus últimos minutos.

9. DOMINGOS DE GOFRES

En el episodio 6 la temporada 13 de “Grey’s Anatomy” Alex intentó cuidar de sí mismo a raíz de su temor de ir a prisión y sugirió domingos de gofres con Meredith y sus hermanas. Además, le pidió a Grey que fuera más amable con ellas.

8. LA BODA DE ALEX Y JO

Aunque tuvieron un matrimonio al estilo Halloween en la entrega dieciséis, la boda que marcó su historia fue la que se realizó en al final de la temporada 14. Jo y Alez se dieron el sí en una lujosa ceremonia oficiada por Meredith.

7. AVA / REBECCA

En la tercera temporada del drama médico a pesar del amor que sentía por la amnésica Ava hizo lo correcto y la envió de regreso a su vida como Rebecca, y junto a esposo.

6. LA BÚSQUEDA DE SU MADRE

En "Fight For Your Mind" Alex y Jo hacen un viaje por carretera para encontrar a la madre de Alex, de quien no ha tenido noticias en mucho tiempo. A pesar de su ira se presenta como una persona ordinaria pidiendo una tarjeta de la biblioteca.

5. UN GRAN AMIGO

Cuando Meredith es atacada por un paciente y queda herida Alex demostró ser un gran amigo. Karev la consoló, la cuidó en el hospital, le llevó a sus hijos, y veló sus sueños mientras permanecía internada.

4. VOTOS MATRIMONIALES

En la quinta temporada de “Grey’s Anatomy”, durante su boda con Izzie, los votos matrimoniales de Alex logran conmover a los asistentes a la ceremonia y a los espectadores. “Hoy, Izzie Stevens, nuestra vida juntos comienza y por mi parte no puedo esperar”.

3. NO HAY PRIMERA SIN SEGUNDA

Luego de que Jo ingresara a un centro de salud mental para recibir tratamiento, Alex descubrió que no estaban legalmente casados, así que fue a buscarla, se arrodilló y volvió a proponerle matrimonio.

2. LA HISTORIA SE REPITE

En la cuarta temporada, las cicatrices del pasado de Alex se abrieron luego de que Rebecca se cortó las muñecas, provocando que él insistiera en que Izzie le dejara cuidarla como lo había hecho por su madre.

1. EL AMIGO QUE TODOS QUEREMOS

Antes de estar siempre para Meredith, Alex estaba, en muchos sentidos, para Izzie. En la segunda temporada de “Grey’s Anatomy” cuando no podía soportar dejar la cama de su prometido Denny apareció Alex y se la llevó.