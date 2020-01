Después de un descanso de cinco semanas, “The Good Doctor” volvió con su tercera temporada y en décimo primer episodio Shaun tendrá que lidiar con la muerte de su padre y el triangulo amoroso que se ha formado con Lea y Carly.

Lea se quedó toda la noche con Shaun tratando de consolarlo y a la mañana siguiente él le asegura que se siente mejor. De camino al aeropuerto, el Dr. Murphy le revela a Glassman que Lea se quedó en su habitación. “Simplemente ... nos abrazamos”, explica, pero “acostado en la cama con ella, se sentía ... diferente a como lo hace con Carly”.

Glassman comprende que el joven médico tiene una gran decisión que tomar y le sugiere resolverlo pronto. "Sexo o no sexo, las ruedas están en movimiento y alguien está a punto de ser atropellado", le advierte.

Cuando llegan al hospital aparece Carly para preguntar por qué Shaun no contestó ninguna de sus llamadas, pero él solo responde que estaba ocupado y pide que agilice las pruebas de uno de sus pacientes.

Al enterarse de la situación Morgan le aconseja a Shaun no cometer el error de terminar con su novia por Lea, quien no es alguien constante. "Carly es inteligente, bonita, y el hecho de que esté dispuesta a lidiar con todas tus cosas significa que deberías agradecer a cualquier Dios que reces por haberla conocido".

Más tarde, Carly se encuentra con Shaun en el ascensor y le pregunta si hay algo con Lea. Ante lo que él responde: "Es diferente. Me gustas, Carly. Cuando estoy cerca de ti, quiero ser impresionante para ti. No siento que tenga que impresionar a Lea, como a ti”.

Luego de hacer una lista de pros y contra de estar con Lea y Carly, Shaun recurre a Andrews para saber como se dio cuenta de que Isabel era la indicada. "Es un cliché, pero mi corazón se aceleró cada vez que la vi", respondió Marcus. Esto le dio una idea al Dr. Murphy, quien midió su pulso mientras hablaba con Lea y comprobó que estaba dentro del rango normal.

¿EL FINAL DE LA RELACIÓN?

Con las cosas más claras en el décimo primer episodio de la tercera temporada de “The Good Doctor”, Shaun busca a su novia y le lee su lista de pros y contras. Ella responde: "Tuvimos una pelea. Las parejas pelean. Pero estoy preocupado ... me siento halagado de que quieras impresionarme, pero eso no vale nada si sientes que no puedes hablar conmigo”.

Sin embargo, cuando le cuenta que Lea y él pasaron la noche abrazados, Carly, visiblemente afectada, le dice: "Luchamos con dormir juntos durante semanas, ¿y lo hiciste en una noche con Lea?". Y después a le pide algo de espacio.

Tras lo sucedido, Shaun tiene un ataque de pánico en la oficina de Glassman. "¿Todos me van a dejar? ¡Mi papá no me quería! ¡Mi mamá lo eligió sobre mí! ¡Carly ahora me odia! ¡Lea se cansará de mí! ¡Te cansarás de mí! ¡Hago todo mal!” Pero Glassman logra calmarlo cuando le asegura que jamás lo dejará solo.

Cuando Shaun y Carly vuelven a hablar ella le explica que es bueno que le contara lo que pasó con Lea, pero que teme que suceda nuevamente. “Quiero estar contigo, Shaun, pero no sé cómo funcionará si sigues viviendo con Lea. Sé que es mucho pedir, y si es demasiado, lo entiendo”. Carly le dice que tome su tiempo y lo piense, pero él toma su mano y le dice que está bien. "Quiero estar contigo. Te amo, Carly”.