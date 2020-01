“Morbius”, la película protagonizada por Jared Leto como el vampiro, lanzó su primer tráiler y sorprendió a los fanáticos con algunas revelaciones. Desde que Sony decidió ceder los derechos de Spider-Man a Marvel, se esperaba que la compañía explote el resto de catálogo de personajes que conforman los cómics de Spidey. Y así fue: vimos a propia película de Venom y ya se ha confirmado su secuela.

Siguiendo la estela de este éxito sorpresa, Sony ha decidido seguir ampliando su propio universo cinematográfico sin Spider-Man y ahora le toca el turno a Morbius, conocido como el vampiro viviente y por ser el archienemigo del arácnido.

Cuando salió el anuncio de esta nueva cinta, muchos se preguntaron si Morbius se encontrará con el Hombre Araña en algún momento, tal como sucedió con Venom. Sin bien la producción ha querido mantener bajo siete llaves el guion, no se descarta una inclusión de personajes como lo hizo la película animada “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Michael Keaton es Vulture en 'Spider-Man: Homecoming' (Foto: Sony Pictures)

Otra de las interrogantes era, al menos hasta antes de la aparición del primer avance, si esta cinta iba a formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y todo parece indica que sí. Al comienzo aparece el texto “en asociación con Marvel”, lo cual quiere decir que ambos estudios se encuentran trabajando juntos, lo cual confirmaría que la historia de “Morbius” se desarrollaría en el MCU.

Sin embargo, una de las cosas que llamó más la atención del tráiler fue la aparición de un personaje: Adrian Toomes, también conocido como Vulture (Buitre), interpretado por Michael Keaton.

El cameo del personaje llega hacia el final del tráiler, cuando Morbius se encuentra caminando por la calle y de pronto una voz dice, “Michael Morbius, ¿te cansaste de ser el niño bueno?”, para inmediatamente revelar que la voz pertenece a Vulture.

La presencia de Buitre en el tráiler representa un fuerte vínculo entre la propia franquicia de películas basadas en Marvel Comics y el universo cinematográfico de Marvel. Entonces, ¿qué significa su aparición en la película?

Lo que esto confirma es que la película “Morbius” existe en la misma continuidad que el MCU. Si bien es probable que esta conexión sea unilateral (lo que significa que los fanáticos no deberían esperar que Morbius aparezca en ninguna de las películas de Marvel Studios), crea un puente entre la franquicia de Sony y la de Marvel.

Cabe mencionar que la última vez que vimos a Buitre, Spider-Man lo derrotó y lo envió a prisión. Allí fue confrontado por Mac Gargan (Scorpion) pero decidió mantener en secreto la verdadera identidad de Spider-Man.

En el tráiler de “Morbius”, volvimos a ver a Adrian Toomes, y todavía tenía la ropa de prisión, lo que podría indicar que logró escaparse. El encuentro con Morbius puede significar que brindará su ayuda para usar sus conocimientos en tecnología.

Si bien con la presencia de Vulture en la película de “Morbius” se confirma que la cinta estará dentro del MCU, tendremos que esperar unos meses más para ver de qué manera afectará esto a ambos universos.

HISTORIA DE MORBIUS

Michael Morbius fue un niño que fue criado por su madre soltera. Tuvo muchos problemas en su infancia por una rara condición en su sangre, que contribuyó a su apariencia poco agradable para los demás. Por encima de eso, él era intelectualmente superior a las demás personas, invirtiendo su tiempo en libros y estudiando.

Con el tiempo, se convirtió en un gran biólogo ganador del Premio Novel, especialista en el campo de la biología animal y del ser humano. Sin embargo, intentó curar su enfermedad al combinar su ADN con uno de un murciélago vampiro. El resultado fue que él mismo se convirtió en uno, forzado a beber sangre de otros para mantenerse con vida.

Esta historia fue creada originalmente por Roy Thomas y Gil Kane en 1971, primero como un villano de “Spider-Man” y luego como un antihéroe dentro del mundo de Marvel Comics. Ahora, su historia podría variar en la pantalla grande, pero estos datos básicos deberían mantenerse para ser fiel a sus autores principales.

FECHA DE ESTRENO DE MORBIUS

La película de “Morbius”, que es protagonizada por Jared Leto, llegará a los cines de Estados Unidos el 31 de julio de 2020. Aún queda mucho trabajo de producción por delante, así que esta fecha podría cambiar si así lo decide la compañía.