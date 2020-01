La segunda temporada de “Vivir sin permiso”, serie española que sigue narcotraficante de Galicia Nemesio ‘Nemo’ Bandeira en su búsqueda de un digno heredero tras descubrir que padece de alzheimer, se estrenó el lunes 13 de enero en Telecinco. En el primer episodio de su última entrega se reveló el destino de Mario Mendoza, personaje interpretado por Álex González.

A lo largo de la primera temporada de la serie creada por Aitor Gabilondo, los Bandeira se sumergieron en una lucha encarnizada por controlar los negocios de la familia ante el inminente retiro de ‘Nemo’. Mario, el ahijado del narco, parecía ser el favorito, pero fue descartado por no llegar sangre Bandeira.

Sin embargo, el abogado insistió en convertirse en el único heredero, lo que lo llevó a un enfrentamiento directo con su padrino, quien en el último episodio de la primera temporada de “Vivir sin permiso” lo empujó por un acantilado.

Aunque todos lo daban por muerto, ocho meses después, Mario Mendoza regresó con dispuesto a vengarse del hombre que consideraba un padre: "Ahora sé que el destino tenía una sola razón para dejarme vivir: acabar con Nemo Bandeira".

EL REENCUENTRO ENTRE MARIO Y ‘NEMO’

"Todo el mundo pensaba que me querías como un hijo. Hasta yo me lo creí", le dice Mendoza a Nemo, quien lo veía realmente sorprendido. "Aquella noche era a mí a quien le tocaba morir", explica Nemo e intenta darle un abrazo, pero este lo rechaza y exclama: "Es una de las muchas cosas que aprendí de ti: a no dejarme matar tan fácilmente".

"He venido a decirte que he vuelto a nacer. Me arrepiento de todas las cosas horribles que he hecho por ti. Yo ya no soy ese Mario y quiero empezar de cero, pero lejos de ti y de todo lo que representas. Así que te pido por favor que lo respetes y que me dejes vivir", le dice Mario a su padrino antes de buscar a Lara.

Mario le salvó la vida a Nemo en el estreno de la temporada 2 de "Vivir sin permiso" (Foto: Telecinco)

EL PLAN DE VENGANZA

Ahora que Mendoza está de vuelta en “Vivir sin permiso” su principal objetivo es destruir a ‘Nemo’ y para conseguirlo busca una nueva aliada, la jueza Marina Cambeiro (Marta Larralde), quien también quiere hundir a Nemo.

"Quiero que pague por lo que ha hecho. Yo le quiero ver en la cárcel. Quiero que mire a su alrededor y que se dé cuenta de que está solo, odiado por su familia y arruinado, sabiendo que, cuando se muera, su nombre no va a ser más que un mal recuerdo para Oeste", confiesa Mario con el rostro ensangrentado producto del primer paso de plan.

Mendoza salvó a su padrino de morir a manos de uno de sus enemigos para ganarse de nuevo la confianza de ‘Nemo’ y así poder destruir fácilmente al capo de la droga en Galicia.

En tanto, Nemo comprende que debe nombrar como tutora legal a alguien de su entera confianza, así que, descarta a su mujer y a sus dos hijos, y elije a su querida hija ilegítima, Lara (Claudia Traisac).