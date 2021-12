Can Yaman es uno de los actores turcos más populares del momento gracias a las exitosas series y telenovelas en las que ha participado. Desde que saltó a la fama con “Pájaro Soñador” (“Erkenci Kus”), su nombre no ha parado de sonar con fuerza dentro y fuera de Turquía. No solo es uno de los intérpretes más cotizados, también es uno de los galanes más deseados.

A sus 32 años, Can Yaman goza de una enorme fama internacional como actor y modelo. Además, gracias a su gran atractivo físico, se convirtió en uno de los galanes turcos por excelencia. Hoy tiene millones de seguidores en varias partes del mundo que admiran su trabajo.

El actor turco es el centro de atención de los medios especializados y de sus mismos fans. Todo lo que dice y hace se convierte en noticia y es tendencia en las redes sociales. Es por ello aquí te contamos cuáles son las próximas series en las que podrás ver a Can Yaman, luego de las exitosas producciones como “Pájaro soñador”, “Dolunay” y “El hombre equivocado”.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo nació la rivalidad entre Kerem Bürsin y Can Yaman

Can Yaman es un actor, modelo, y abogado turco (Foto: Can Yaman/ Instagram)

¿CUÁLES SON LAS PRÓXIMAS SERIES DE CAN YAMAN?

Can Yaman es uno de los actores turcos más exitosos del momento, es por ello que sus millones de fan en el mundo quieren saber cuáles serán sus próximos proyectos y aquí te contamos las series que está desarrollando fuera de las fronteras de Turquía.

‘VIOLA COME IL MARE’

Can Yaman protagonizará la serie titulada “Viola come il mare” que está inspirada en la novela “El color del miedo”, de Simona Tanzini, una historia de suspenso. En esta producción, el actor turco compartirá créditos con Francesca Chillemi.

La historia sigue a Viola, una corresponsal de televisión que es trasladada a Palermo, donde tiene que cubrir la muerte de una joven de 20 años y la búsqueda de su asesino. Aunque las pistas apuntan a un exitoso cantante llamado Zefir, Viola prefiere indagar por su cuenta hasta hallar la verdad.

En agosto de 2021, Can Yaman anunció su participación en este nuevo proyecto en Italia. “Un proyecto totalmente nuevo y hermoso es inminente, programado para comenzar en septiembre. Un agradecimiento especial a Luca Bernabei y Lux Vide por permitirme mi primera actuación en italiano”, dijo el actor en Instagram.

Según Sensacine, el rodaje de “Viola come il mare” ha tenido en lugar entre Roma y Palermo en los últimos meses. Se espera que la serie comience a emitirse en otoño de 2022.

‘SANDOKAN’: PROYECTO INTERNACIONAL

“Sandokan” es la próxima serie que protagonizará Can Yaman. Se trata de una ficción de época sobre el famoso pirata de las novelas de Emilio Salgari.

Can Yaman será el protagonista de esta producción junto a Luca Argentero. “Sandokan” se estrenará a nivel internacional, por lo que los fans del actor turco podrán disfrutar de la ficción sin problemas.

Cabe señalar que “Sandokan” es una producción italiana cuya grabación comenzará en los próximos meses. Detrás de esta ficción se encuentra Lux Vide, un reconocido estudio que ha desarrollado exitosas producciones como “Devils”, la temporada 3 de “Los Medici” y “Leonardo”, la serie sobre el genio italiano que protagonizan Aidan Turner y Freddie Highmore.

Can Yaman continua su carrera en ascenso sumando nuevos logros en su historial. Comenzó su carrera como actor en 2014, pero el éxito llegó en 2018 con el papel de Can Divit, un fotógrafo famoso y dueño de una agencia publicitaria que se enamora de Sanem Aydin, en la serie de televisión “Erkenci Kus” o “Pájaro Soñador”, la cual fue vendida a varios países del mundo y por la cual ganó 6 premios por su actuación.