Can Yaman ha protagonizado populares telenovelas turcas como “Pájaro soñador” y “Dolunay”, pero su fama no ha logrado evitar que pase por momentos difíciles. El galán de cine y televisión se ha visto obligado a abandonar Roma y aquí te contamos los motivos.

El actor nació en Estambul y tuvo una infancia bastante normal. Cuando se hizo mayor, pudo estudiar la carrera de Derecho gracias a una beca que obtuvo por jugar baloncesto.

Fue recién en el 2014 que debutó en la televisión con la novela “Asuntos del corazón” y al año participó de “En el amor” junto a Açelya Topaloğlu.

En un inicio, se pensó que su partida de Italia era momentánea, ya que su exrepresentante André Di Carlo anunció que grabará una nueva serie en Turquía para la plataforma Disney plus.

“La aventura italiana de Can Yaman está a punto de terminar. Las cajas de mudanza ya están saliendo de su casa del Coliseo. Sus colaboradores ya me están mandando mensajes para decirme que están libres y disponibles. Espero que en Turquía con Disney, Can Yaman encuentre su lugar y consiga ser feliz”, señaló Di Carlo.

Sin embargo, el actor aprovechó para hacer esto algo más permanente, dado lo que ha tenido que pasar últimamente.

POR QUÉ SE MARCHA DE ITALIA

Can Yaman finalmente tuvo suficiente. En un anuncio, a través de sus historias de Instagram, dijo que había decidido emigrar por la presión que sufre todos los días por parte de la prensa y algunos fans.

“Los quiero igual, espero que todos podamos encontrar la paz, porque la necesito tanto… Traté de ser siempre reservado, pero al mismo tiempo unido a ustedes. He tratado de encontrar este equilibrio excepcional”, dijo el actor de 38 años.

Luego afirmó que le gustaría decir a sus verdaderas fanáticas que no se marcha para siempre, como suele suceder con artistas internacionales, pero este no es el caso.

“Definitivamente me voy de mi casa en Roma, porque la gente ha sobrepasado todos los límites aquí. No aguanto más el acoso que sufro ni con la agresión que tiene que sufrir cada mujer que se relaciona conmigo si no es la que tú ‘aceptas’. Repito: los quiero, pero también me quiero a mí mismo. Vamos a relajarnos, les deseo mucho amor”, finalizó.

POR QUÉ LO ACOSAN

Desde que el Can Yaman anunció el fin de su relación con la periodista siciliana Diletta Leotta, su situación en el país se complicó. La pareja era una de las favoritas de los programas de espectáculos y de sus seguidores, por lo que no se tomaron bien el anuncio.

Cuando el actor trató de seguir adelante, algunas personas lo visitaban a diario en la puerta de su vivienda para expresar sus opiniones. Además, ni bien se conocía alguna mujer con la que salía, era fuertemente criticada.

LOS FANS QUE LE MANDAN APOYO

Sin embargo, como él mismo afirmó, no se puede generalizar, porque no todos sus seguidores tuvieron actitudes incorrectas. Por el contrario, cuando se dio a conocer la noticia, algunos fanáticos de todas partes del mundo se organizaron para mandarle un mensaje de cariño al utilizar el hashtag “#HugForCan”.

Esto se volvió tendencia y solían acompañar mensajes de mensajes que le mostraron apoyo en esta difícil situación.