Aunque temporalmente está alejada de su faceta de actriz, Hande Erçel sigue siendo uno de los rostros más populares de Turquía, que con su papel protagónico en “Love Is in the Air” logró convertirse en una estrella de fama mundial. Por ello, la intérprete despierta interés dentro y fuera de su país, donde recientemente brindó una entrevista para la revista Marie Claire, en la que se ha sincerado y ha hablado como nunca de cómo es su vida.

En medio de un momento complicado por la enfermedad de su sobrina Mavi, Hande Erçel, que el próximo 24 de noviembre cumplirá 29 años, aseguró en la publicación que su día a día es de lo más normal y que vive volcada en los suyos.

“Vivo una vida ordinaria. Mi vida diaria es ordinaria y tranquila. Es tan tranquila y serena como te puedas imaginar. Mi familia, mis amigos y las rutinas con mis perros me hacen feliz”, señaló la actriz. ¿Qué más dijo la estrella turca? A continuación, sus más íntimas revelaciones.

LAS CONFESIONES DE HANDE ERÇEL

No tiene límites

La actriz ha reconocido que ha luchado mucho por llegar donde está en estos momentos. “A veces también estoy agotada. He logrado todo lo que tengo trabajando duro. No tuve el lujo de rendirme”, le ha dicho Hande a la revista, para luego reconocer que se siente preparada para meterse en la piel de cualquier personaje que se le presente. “Puedo interpretar cualquier papel cuyo guion me atraiga. No tengo límites en eso”, confesó.

Su madre, un ejemplo a seguir

La actriz, además, aseguró que su modelo a seguir siempre ha sido su madre: “En cada etapa de mi vida, en cada situación que me acontece, tomo como ejemplo su postura erguida, su espíritu libre y su alegría. Una alegría que nunca perdió”.

Sobre las redes sociales

Solo en Instagram, Erçel tiene 29 millones de seguidores, por lo que su presencia en redes sociales es muy importante. Al respecto, la actriz reconoce que el poder que tienen sobre la sociedad es excesivo y hay que tener cuidado. “Las redes sociales son un poder descontrolado. No me parece saludable”, explicó.

Hande Erçel fue portada de la revista Marie Claire (Foto: Hande Erçel / Instagram)

La pintura, su vía de escape

En una parte de la entrevista, la actriz reconoce que su vía de escape es la pintura: “La mejor manera de expresar mis emociones es pintando. Me olvido de todo mientras dibujo”. Además, la protagonista de telenovelas turcas explicó que, a pesar de lo que pueda parecer en sus redes sociales, no es una persona obsesionada con la moda y su imagen. “No soy una persona interesada en la moda. No me importa la marca y consumo con cuidado”, confesó.

Sobre Mavi y su enfermedad

Sin ningún proyecto a la vista en televisión, Hande Erçel está aprovechando el tiempo libre para disfrutar de su familia y estar más cerca de su sobrina Mavi, quien hace unas semanas comenzó un tratamiento para superar la enfermedad que le fue diagnosticada hace unos meses.

“Estamos bien y estamos tratando de estar bien. Hace dos semanas iniciamos un proceso de tratamiento para nuestra hija Mavi. Superamos nuestro shock y estamos haciendo todo lo posible para aceptarlo”, escribía la hermana de la actriz, Gamze Erçel, en sus redes.