Kerem Bürsin sigue sorprendiendo a sus fanáticos, a pesar de que todavía no tiene un proyecto en la televisión. Después de protagonizar “Love Is in the Air”, junto a Hande Erçel, el actor turco aún no ha podido concretar un papel en una telenovela turca. Mientras tanto, la celebridad ha pasado de ser galán en las pantallas a héroe del libro infantil publicado por su hermana Melis Bürsin.

En los últimos meses, Bürsin solo ha sido noticia por temas alejados de los reflectores, al menos del set de TV. Su ruptura con Erçel, por supuesto, fue uno de los más comentados tras un año del final de la producción televisiva que protagonizaron juntos.

Esta serie replicó su éxito en otras partes del mundo, como España, donde la famosa pareja de ficción se ganó el cariño del público por su conmovedora y divertida historia. Por eso, la información de su separación fue un golpe para los fans de los actores turcos.

Mientras se espera que la película “Eflatun” se estrene, su último gran proyecto, Kerem ha seguido su rutina en redes sociales y negociando una nueva oportunidad para brillar en una novela turca. Así, en 2022, se ha convertido en un héroe, pero en la literatura para niños.

El actor Kerem Bürsin bajo la lluvia en una fotografía para sus redes sociales (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

¿CÓMO KEREM BÜRSIN PASÓ DE ACTOR DE TELENOVELAS TURCAS A HÉREO DE UN LIBRO INFANTIL?

Kerem Bürsin protagoniza el libro para niños “The Banana Tree” de su hermana mayor Melis Bürsin. El actor turco ha sido incluido en la historia de su pariente, quien se ha inspirado en los años en que ambos vivieron en Indonesia, además de ser un regalo de cumpleaños para la celebridad de 30 años.

Los fans del galán de “Love Is in the Air” saben que Kerem, desde pequeño, ha vivido en diversos países, como Estados Unidos, Malasia, Escocia, Emiratos Árabes Unidos, entre otros. “Para mi hermano, mi primer amigo”, se lee en la dedicatoria de la publicación.

Por ello, en esta historia, ilustrada por Nicole Debarber, se cuentan momentos inéditos de los primeros años del actor de telenovelas turcas, sobre todo en la faceta de niño maravillado por los orangutanes de Borneo. Los hermanos Bürsin no solo serán los héroes en ficción, sino que también en la vida real, ya que la mitad de las ganancias de la venta del cuento infantil será destinado a la reserva de los mencionados animales.

La hermana de Kerem junto a su reciente libro (Foto: Melis Bürsin / Instagram)

DATOS PERSONALES DE KEREM BÜRSIN

Fecha de nacimiento: 4 de junio de 1987.

Lugar de nacimiento: Estambul, Turquía

Edad: 35 años.

Estudios: Austin High School y Emerson College.

Padres: Çiğdem Bürsin y Pamir Bürsin.

Ocupación: Actor.

Nacionalidad: Turco.

Idiomas que habla: Turco e inglés.

EL REENCUENTRO DE KEREM BÜRSIN Y SU HERMANA

Kerem Bürsin es un actor muy reconocido internacionalmente y ha demostrado que no solo es buen profesional, sino que también es una persona muy apegada a su familia y disfruta de cada momento libre para pasarlo con ellos.

Un ejemplo de eso es su reciente visita a España donde se reunió con su hermana a quien no veía desde hace varios años. Esto lo confirmó Melis Bürsin quien a través de Instagram publicó fotografías del actor junto a su sobrino Theo con quien se le ve muy feliz.