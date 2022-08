A Kerem Bürsin se le puede reconocer fácilmente por su papel en “Love is in the air” o alguna otra telenovela turca en la que haya participado, pero la actuación no es el único talento que tiene.

El artista de 35 años, quien se encuentra radicando en España, es toda una caja de sorpresas, pues tiene otras pasiones que rodean su vida diaria y que, tranquilamente, se pueden convertir en profesiones si así lo decidiera.

Si eres un fanático de Kerem Bürsin no puedes dejar de leer esta nota, ya que ahora presentaremos cuál es aquella faceta en la que también podría dedicarse gracias a su capacidad y talento, además del gusto, que siente por aquellas disciplinas.

El actor Kerem Bürsin tiene 35 años de edad y se perfila como uno de los principales proyectos de la actuación en su país, Turquía (Foto: Kerem Bürsin / Instagram)

LAS OTRAS PASIONES DE KEREN BÜRSIN

Kerem Bürsin tiene una prometedora carrera por delante en la actuación, así que es muy probable que en el futuro sigamos viéndolo en alguna producción turca o internacional.

Sin embargo, tiene cualidades para realizar otras actividades y todo comienza por el gusto que siente por ellas y que se ha conocido a través de sus años en el ambiente artístico.

La carpintería y ebanistería

En diversas entrevistas, el actor ha reconocido que le gusta mucho la carpintería y que también practica la ebanistería, una actividad que se encarga de escupir la madera con detalles muy complicados y así darle una decoración elegante a los muebles.

Además, se pudo conocer que él mismo suele fabricarse sus propios muebles en sus tiempo slibres, por lo que se asume que talento tiene y de sobra.

La agricultura

Tranquilamente, en unos años Kerem Bürsin podría dedicarse a ser campesino o a algo relacionado, pues él mismo ha manifestado en reiteradas oportunidades que le gusta muchísimo el campo.

Es más, se podría pensar que, en unos años, cuando quiera descansar o tomarse unas vacaciones, una visita al campo sería su mejor opción, incluso para vivir.

La educación

Si bien todos sus esfuerzos están dedicados en potenciar su carrera como actor, Bürsin ha manifestado que uno de sus sueños es convertirse en profesor, profesión que le demandaría muchísimo tiempo y que, de poner en marcha, podría alejarlo de los reflectores y las cámaras.