Para deleite de sus fans, una nueva telenovela del actor Kerem Bürsin llegará a la televisión de España. A través de la señal de Divinity, se estrenará “En el corazón de la ciudad”, producción otomana protagonizada por el famoso galán turco.

Ganadora del Seoul International Drama Awards 2017, la ficción también cuenta con la participación de Leyla Lydia Tuğutlu y otras grandes estrellas. Así, a la espera de su próximo lanzamiento en el país europeo, quizá te preguntes cuál es el papel que interpreta Bürsin en este proyecto televisivo.

Por ello, a continuación, conoce quién es Ali Smith, el personaje de Kerem Bürsin en la telenovela turca “Bu Şehir Arkandan Gelecek”.

¿QUIÉN ES ALI SMITH DE “EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD”?

Ali Smith es el protagonista de la telenovela “En el corazón de la ciudad”. Él es un joven y atractivo marinero con un espíritu aventurero y desapegado, pero a la vez intenso.

1. Su infancia

Smith tuvo una infancia muy difícil: con tan solo 5 años de edad, fue testigo del asesinato de su madre a manos de su padre. Desde ese momento, tuvo que empezar de cero junto a Rauf.

2. Su vida en alta mar

Al lado del marinero que decidió adoptarlo después de la desgracia que enlutó a su familia, la vida de Ali transcurrió en un barco de carga. De esta manera, durante 20 años, se desempeñó como tripulante en alta mar.

Ali Smith trabajó durante 20 años en un barco de carga (Foto: Ay Yapım)

3. Su regreso a Estambul

No obstante, el destino hace que regrese a Estambul, el lugar donde el recuerdo de la tragedia está más presente que nunca. Ali debe, entonces, enfrentarse a sus miedos y a aquel pasado que había intentado enterrar durante muchos años, pero que lo persigue siempre.

4. El amor llega a su vida

Cuando se ve obligado a abandonar el barco, nuestro protagonista también se encuentra con Derin, una atractiva bailarina de ballet de la que se enamora a primera vista y con la que vivirá la mayor aventura de su vida.

Dispuesto a todo por esta bella y encantadora mujer, la seguirá hasta las profundidades de la ciudad, donde descubrirá que sus lazos con este sitio son más fuertes de lo que pensaba.

En ese sentido, el amor se cruzará en su vida y todo cambiará para siempre: Ali estará dispuesto a asentarse con el fin de estar junto a su amada, pese a los obstáculos que se le presenten.

Ali se enamora de Derin en la telenovela "En el corazón de la ciudad" (Foto: Ay Yapım)

EL ELENCO DE “EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD”

El reconocido actor turco Kerem Bürsin, famoso por su rol en la producción “Love is in the air”, es quien interpreta a Ali en la serie. Leyla Lydia Tugutlu, actriz conocida por “Dulce Venganza” y “Mi hija”, le da vida al interés amoroso del personaje, la bailarina Derin Mirkelamoğlu.

El reparto de la ficción lo completan los siguientes intérpretes:

Gürkan Uygun como Şahin Vargı

Osman Alkaş como Rauf Dağlı

Burak Tamdoğan como Tekin Mirkelamoğlu

Seda Akman como Belgin Mirkelamoğlu

Defne Kayalar como Nesrin

Ali Yörenç como Yiğit Bursalı

Nilperi Şahinkaya como Aslı Tanöz

Hakan Çimenser como Mithat Görgünoğlu

Berrak Kuş como Süreyya Bursalı

Bengü Ergin como Elif

Barış Akkoyun como Seyit

Selim Türkoğlu como Veysel

Serkan Börekyemez como Oğuz

Kerem Bürsin, junto a Şehir Arkandan Gelece, protagoniza "En el corazón de la ciudad" (Foto: Ay Yapım)

EL PRÓXIMO ESTRENO EN ESPAÑA DE “EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD”

El pasado 9 de junio del 2022, Divinity anunció la adquisición de la telenovela “En el corazón de la ciudad”. Así, el canal de Mediaset recién ha publicitado el próximo lanzamiento de la producción otomana en septiembre de este año.

Si bien aún no hay una fecha confirmada de estreno, se sabe que podrá verse a través de esta señal. De esta manera, el público español disfrutará de este proyecto de la productora Ay Yapım, que cuenta con 20 capítulos en su emisión original.