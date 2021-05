En anteriores episodios de “Love Is in the Air”, Eda y Serkan finalmente se reconciliaron a pesar de las intrigas y trampas de Balca, la nueva directora de relaciones públicas de Art Life, y la abuela Semiha, nueva accionista de la empresa.

Más tarde, la florista no duda en subir al avión en el que el arquitecto viaja a París, presentarse ante Serkan Bolat con un par de anillos y pedirle matrimonio. “Claro que quiero casarme contigo no hay nada que desee más en el mundo”, responde el empresario.

La pareja interpretada por Kerem Bürsin y Hande Erçel atraviesa por un momento feliz, pero las villanas de la exitosa telenovela turca no se quedarán tranquilas mientras ellos disfrutan de su amor.

Hande Erçel interpreta a Eda y Kerem Bürsin a Serkan. La pareja protagonista ha decidido estar juntos a pesar de las adversidades (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

“LOVE IS IN THE AIR”: CÓMO VER EL CAPÍTULO DEL MARTES 4 DE MAYO

Para el público español, “Love Is in the Air” es emitida los martes por Telecinco a las 10:00 pm (hora local) y de lunes a viernes por Divinity a las 5:15 pm y 9:15 pm (hora local).

Telecinco: Martes a las 10:00 pm

Divinity: De lunes a viernes a las 5:15 pm y 9:15 pm

Además, el programa está disponible en Mitele, la plataforma de streaming de Mediaset, cuya suscripción Mitele PLUS básico tiene un valor de 4 euros al mes. Hasta el momento, hay más de 60 capítulos de la serie disponibles en este servicio.

Serkan y Eda hacen planes poco antes de que el avión despegue, si embargo... (Foto: Love Is in the Air / MF Yapım)

¿QUÉ PASARÁ EN ESTE CAPÍTULO DE “LOVE IS IN THE AIR”?

Luego de que Serkan aceptara casarse con Eda y juntos emprendieran un romántico viaje a Paris, el próximo capítulo de “Love Is in the Air”, se centrará en los planes de la pareja en los siguientes días y semanas. “Creo que nos quedaremos unos meses. Lo primero que haremos será subir a la Torre Eiffel para gritar lo mucho que te quiero y pasearemos cogidos de la mano por París, pasaremos horas encerrados en la habitación”, dice Serkan.

En el avance el arquitecto reconoce que la propuesta de Eda ha sido muy romántica, pero no piensa desaprovechar su viaje y le hará la competencia. “Te voy a pedir matrimonio de la forma más romántica posible. ¿Qué le voy a decir a mis hijos cuando me pregunten? Tengo derecho a hacerlo, me hace ilusión”. Sin embargo, una llamada inesperada sus planes cambiará sus planes.