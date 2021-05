“Love Is in the Air” tendrá una segunda temporada que continuará con la historia de amor de Eda Yildiz y Serkan Bolat. Y es que la química de sus protagonistas ha logrado que “Sen Çal Kapim” (título original de la telenovela) se convierta en un fenómeno fuera de Turquía, en especial en España, donde el público sigue fielmente cada capítulo de esta ficción.

Además de sus protagonistas, “Love Is in the Air” nos ha presentado a un elenco de talentosos actores que dejan lo mejor en cada escena para ofrecer al televidente un producto de calidad. Entre ellos está Başak Gümülcinelioğlu, la actriz que interpreta a Pırıl, una de las socias de Serkan y la mujer de Engin.

La actriz turca se ha hecho conocida internacionalmente gracias a su participación en “Love Is in the Air”. Sin embargo, Başak Gümülcinelioğlu ya se ha destacado en el medio artístico de Turquía por sus talentos, tal y como lo demuestra en su perfil en redes sociales.

“LOVE IS IN THE AIR”: LOS TALENTOS DE BAŞAK GÜMÜLCINELIOĞLU, PIRIL EN LA SERIE

Başak Gümülcinelioğlu interpreta a Pırıl en “Love Is in the Air”. La actriz turca parece que no se resiste a ninguna disciplina artística ya que es muy buena en la música, arte dramático y pintura. Aunque finalmente su camino profesional parece que le ha llevado por el mundo de la interpretación, Gümülcinelioğlu no ha dejado de lado otras áreas del arte.

La actriz de 29 años, que cursó estudios de música en Londres y Kansas, tiene una voz muy bella. El talento de Başak para la música no pasó desapercibido para directores y productores, y fue así como su carrera comenzó sobre las tablas de los teatros, concretamente formando parte del elenco de importantes musicales como ‘Annie’ o ‘Hababam Class’.

Pero su voz no solo se ha quedado en los teatros. Ni el director ni los guionistas de ‘Love is in the air’ han querido desaprovechar su talento y ha escrito alguna escena a su medida, lo que ha permitido a los espectadores de la serie disfrutar de la voz de la actriz.

Además de la música y la interpretación, Başak Gümülcinelioğlu es una apasionada de la pintura, donde también hace sus pinitos. La actriz ha encontrado en esta disciplina una forma de escapar de la rutina del día a día.

“Está a nuestro alcance embellecer la casa en la que vivimos nosotros mismos. Necesito detenerme y recordarme a mí mismo, para evitar ser arrastrado por el ajetreo y el bullicio”, escribía en una publicación de Instagram acompañada de un video en la que se le ve pintando.

Por si esto n fuera suficiente, Başak Gümülcinelioğlu también es arquitecta. Tras terminar el instituto, la actriz estudió arquitectura en la Universidad de Bahçeşehir y completó sus estudios en la Universidad Técnica de Estambul.

Actualmente, Başak Gümülcinelioğlu tiene 29 años y ha logrado mucha popularidad gracias a su participación en “Love Is in the Air”. Así se puede ver a través de sus redes sociales, donde tiene millones de seguidores que están pendientes de cada una de sus publicaciones.