No cabe duda de que “Love is in the air” (“Sen Cal Kapimi” en turco) se ha convertido en una de las producciones más reconocidas de los últimos tiempos. Y no es para menos, ya que desde su estreno, en julio de 2020, Hande Erçel y Kerem Bürsin supieron ganarse a la audiencia, que no sólo esperaba que su historia de amor que parecía imposible al inicio en la ficción, se vea reflejado en la vida real.

Si bien, la química entre los actores ha sobrepasado las pantallas, es imposible si quiera imaginar que en lugar de alguno de los protagonistas pudo haber estado otro histrión; pero, aunque suene jalado de los cabellos, esto pudo suceder cuando el actor que da vida a Serkan Bolat casi se queda sin el papel del joven millonario.

A continuación, te contamos por qué razón el actor turco de 33 años estuvo a punto de quedar fuera de la serie que ha enamorado a todos, especialmente a la audiencia femenina.

Kerem Bürsin recién aprendió turco a los 26 años. (Foto: Fox Turquía)

¿POR QUÉ KEREM BÜRSIN CASI NO INTERPRETA A SERKAN BOLAT?

Resulta que el actor Kerem Bürsin, tras haber estado en Turquía grabando varias series televisivas, tenía planeado marcharse a Estados Unidos a probar suerte en el mundo de la actuación; sin embargo, jamás imaginó que su viaje coincidiría cuando la pandemia de COVID-19 estalló, algo que lo obligó a quedarse en ese país por la cuarentena.

A raíz de que todo se había detenido, las producciones comenzaron a trabajar en diferentes proyectos y fue así como le hacen llegar el guion de “Love is in the air”, el cual leyó y el llamó mucho la atención.

“Tenía este plan: quería ir a América, pero sucedió lo de la cuarentena. Entonces dije: ‘Parece que no iré a Estados Unidos. Me quedo aquí’ (…). El guion realmente me gustó, así que me dije: ‘Haré este trabajo’”; contó en una entrevista con Ezgi Mola.

Es decir, si el coronavirus, que detuvo diversas actividades en el mundo, no llegaba coincidentemente cuando él pensaba irse, quizá no hubiéramos visto a Bürsin como Serkan Bolat y otro histrión hubiese ocupado su lugar.

En la ficción, Kerem Bürsin es Serkan Bolat, un hombre de negocios muy prestigioso y de gran reputación. Arquitecto de profesión, es el soltero más codiciado de la ciudad. (Foto: Fox Turquía)

¿POR QUÉ QUERÍA VIAJAR A ESTADOS UNIDOS?

Kerem Bürsin tenía planeado viajar a Norteamérica porque vivió gran parte de su vida en Estados Unidos, además de dominar a la perfección el idioma inglés. Y es que él se crio en ese país a causa del trabajo de su padre, por lo que tuvieron que mudarse en varias ocasiones; aunque en un inicio su familia estuvo en Estambul y Ankara, pronto viajaron al extranjero llegando a vivir en once ciudades de seis naciones diferentes.

Es así como se establecieron en Edimburgo (Reino Unido), Medan y Jakarta (Indonesia), Dubái y Abu Dabi (Emiratos Árabes), Sugar Land, Boston y Los Ángeles (Estados Unidos) y Kuala Lumpur (Malasia). Finalmente, la familia se quedó a vivir en Texas, donde Kerem creció y estudió Arte Dramático, lo que le permitió protagonizar pequeños papeles en cortometrajes como “Rozar Man” (2006), “The Architect” (2007) y “Killian” (2008); además de participar en anuncios publicitarios; hasta que un buen día, su vida cambió.

Pese a que había nacido en Turquía, el actor no sabía hablar el idioma. “Me preguntaban por mi nombre en Estados Unidos y qué cosas había hecho en Turquía. No tenía respuesta. Yo era turco, pero nunca había vivido en Turquía, así que decidí mudarme ahí”, señaló en una entrevista con Hürriyet púbico Sensacine.