No hay duda que “Love Is in the Air” ha conquistado el corazón de España. La serie turca sigue el amor Eda y Serkan Bolat, quienes han luchado contra viento y marea para estar juntos. La ficción se encuentra en la parte final de la primera temporada y muchos fans esperan con ansias ver el desenlace de esta historia. ¿Cuán será estrenada la temporada 2 de “Sen Cal Kapimi”?

Desde Turquía, señalan que la segunda parte de “Love Is in the Air” será una “ambiciosa” temporada, por lo que se espera que esté plagada de sorpresas. Una de ellas ya se ha podido ver en el tráiler oficial, donde se muestra que una vez más la pareja se ha distanciado, pero no se explica las razones que los llevaron a tomar caminos diferentes.

Cabe señalar que actualmente los episodios nuevos se emiten los martes a las 23:00 horas en Telecinco, y Divinity repite la serie turca de lunes a viernes a las 18.30 horas. Pero, entonces, ¿cuándo será estrenada la temporada 2? Aquí algunos detalles.

CUÁNDO SERÁ ESTRENADA LA TEMPORADA 2 DE “LOVE IS IN THE AIR”

Dado que la audiencia española aún continúa viendo los últimos capítulos de la primera temporada, entrega que en su país de origen terminó el 17 de abril, no hay una fecha exacta de la emisión de la nueva tanda de episodios. Eso sí, se espera que en julio.

Lo dicho anteriormente, julio podría ser el mes que se estrene la segunda temporada de “Love Is in the Air” en España, teniendo en cuenta que será cuando termina la primera entrega y debería empezar la segunda. No obstante, hay que tener en cuenta que en Turquía los nuevos episodios se estrenaron el 9 de junio, por lo que quizás no es tiempo suficiente para que el equipo español pueda recibir el material y encargarse del doblaje.

Una cosa que tampoco ha sido confirmada es que si Telecinco seguirá con misma metodología de emisión o si tomará la decisión de parar por unos meses y retomar recién en septiembre de este año. En las próximas semanas habrá noticias.

DE QUÉ TRATARÁ LA SEGUNDA TEMPORADA DE “LOVE IS IN THE AIR”

El camino que ha tomado la pareja protagonista es incierto. Varios años después, Eda y Serkan ya no están juntos. Tienen una niña en común a la que el empresario aún no conoce, al menos eso parece. En el avance se escucha decir a la pequeña: “¿Mamá? ¿Ese hombre es mi padre?”.

Tras lo visto hay mucha incertidumbre de lo que pasará, los nuevos capítulos tendrán que explicar qué es lo que ha pasado todos esos años. Además de confirmar si la niña de las imágenes es de Serkan, y si la conoce. Otra de las grandes interrogantes que necesitan respuesta es la enfermedad del protagonista. Como se recuerda, sobre el final de la primera temporada se desveló que padecía un tumor.