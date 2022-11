Con una de las giras más rentables del mundo y un sinfín de canciones que se convierten en éxitos ni bien salen a la luz, Bad Bunny es, probablemente, el artista urbano más importante de la actualidad, por lo que sus esfuerzos se ven reconocidos en las nominaciones y premios que recibe con frecuencia.

En los Latin Grammy, Benito era el artista más nominado de la noche al estar mencionado hasta en 10 categorías, así que sus fanáticos de todo el mundo seguramente querían verlo en el escenario recibiendo alguna de las estatuillas, pero esto no sucedió y no porque no haya ganado, sino por otra razón.

El “Conejo Malo”, pese a haber ganado cinco premios en esa noche del 17 de noviembre, brilló por su ausencia, desatando una serie de especulaciones al respecto, por lo que ahora vamos a ahondar un poco más en la razón por la que el artista puertorriqueño no se presentó a la gala.

Bad Bunny en el estreno de "Bullet Train", película en la que actuó (Foto: AFP)

BAD BUNNY Y LOS PREMIOS QUE GANÓ EN LOS LATIN GRAMMY

El cantante estuvo nominado en 10 categorías y ganó en la mitad de ellas. Conoce cuáles son:

Mejor interpretación urbana: “Titi me preguntó” / Bad Bunny

Mejor interpretación de reggaetón: “Lo siento Bb :/” / Bad Bunny

Mejor álbum de música urbana: “Un verano sin ti” / Bad Bunny

Mejor canción de rap o hip hop: “De museo” / Bad Bunny

Mejor canción urbana: “Titi me preguntó” / Bad Bunny

¿POR QUÉ BAD BUNNY NO FUE A LOS LATIN GRAMMY?

Pese a que Bad Bunny era el artista más nominado de la noche y ganó varios premios, no lo vimos en la gala debido a que decidió no presentarse en Las Vegas, lo cual no causó mucha sorpresa entre los expertos y algunos periodistas especializados.

Si bien no se emitió una razón, el motivo por el que el puertorriqueño no se habría presentado habría sido su apretadísima agenda que tiene en estos momentos.

Como recordaremos, Bad Bunny está de gira por América Latina y prácticamente no tiene tiempo para nada más que no sean sus presentaciones.

Por ejemplo, hace unos días estuvo en Lima y luego viajó a Quito. Pero eso no es todo, ya que este viernes 18 tiene una presentación en Medellín, por lo que anda de país en país regalando lo mejor de su música a sus fans.

“TITI ME PREGUNTÓ”

Mira el videoclip de “Titi me preguntó”, una de las canciones más premiadas de Bad Bunny.